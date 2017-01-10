Пашинский: пьяная нечисть терроризирует всю страну

Народный депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что не совершил преступления, подстрелив мужчину в предновогоднюю ночь. Об этом он сказал во вторник журналистам под прокуратурой.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

"Уголовное дело возбудили по моему заявлению о нападении на меня. Убежден, что поступил законно, правильно и морально", — приводит слова политика Gazeta.ua.

По его словам, 80% преступлений в Украине совершаются под воздействием алкогольного опьянения.

"Пьяная нечисть терроризирует всю страну. Не только как депутат, а как гражданин, как отец, как мужчина сделаю все, чтобы такая нечисть не царила на улицах. Сделаю все, чтобы следствие было объективным и открытым", — добавил Пашинский.

Смотрите также — Ганфайтер Пашинский: лучшие фотожабы

Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.