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Пашинский: пьяная нечисть терроризирует всю страну

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Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (33)

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По словам нардепа Верховной Рады Сергея Пашинского, 80% преступлений в Украине совершаются под воздействием алкогольного опьянения. Он добавил, что сегодня "пьяная нечисть терроризирует всю страну.
канал "112 Украина"

Народный депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что не совершил преступления, подстрелив мужчину в предновогоднюю ночь. Об этом он сказал во вторник журналистам под прокуратурой.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

Геннадий Корбан. Архивное фото
Facebook Yevheniya Kravchuk
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"Уголовное дело возбудили по моему заявлению о нападении на меня. Убежден, что поступил законно, правильно и морально", — приводит слова политика Gazeta.ua.

По его словам, 80% преступлений в Украине совершаются под воздействием алкогольного опьянения.

"Пьяная нечисть терроризирует всю страну. Не только как депутат, а как гражданин, как отец, как мужчина сделаю все, чтобы такая нечисть не царила на улицах. Сделаю  все, чтобы следствие было объективным и открытым", — добавил Пашинский.

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Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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