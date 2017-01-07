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Ганфайтер Пашинский: лучшие фотожабы

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Стрельба нардепа Пашинского (25)

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    Стрельба Пашинского. Лучшие фотожабы

    Пользователи социальных сетей высмеяли поведение народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского после инцидента со стрельбой, который произошел 31 декабря под Киевом.

    Портнов выложил запись разговора Пашинского о захвате власти. Аудио
    А Портнов/Youtube
    "Ушлепков расстреляем первыми". Портнов выложил "запись Пашинского"

    Сергей Пашинский на дороге в одном из сел Васильковского района ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

    Как рассказал депутат, он ехал на машине домой и едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим в темноте без габаритов. Пашинский, по его словам, решил сделать людям, стоявшим возле микроавтобуса, замечание, в результате чего возник конфликт. Нардеп утверждает, что вышел из машины, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. После падения политик выстрелил нападавшему в ногу.

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    Пострадавший Вячеслав Химикус утверждает, что конфликт с парламентарием начался после словесной перепалки с его супругой, которая управляла автомобилем Mercedes. Он заявил о том, что нардеп направил ствол пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус ударил Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил. При этом Химикус отрицает, что Пашинский стрелял из положения лежа.

    Полиция квалифицировала данное происшествие по статье 296 ч. 2 Уголовного кодекса – групповое хулиганство.

    Между тем, по данным СМИ, Пашинский 2 января улетел из Украины на отдых в Альпы.

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