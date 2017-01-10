Тарута: АТО в Донбассе можно закончить за 4-5 месяцев

"Я считаю, что сейчас такая возможность есть (завершить боевые действия в кратчайшие сроки, — ред.). Я не верю в два месяца (срок озвучила Надежда Савченко, — ред.), боевые действия точно можно закончить за 4-5 месяцев. Для этого нужно очень серьезно на сегодняшний день выстроить отношения с новой администрацией президента Трампа… и вести переговоры с европейскими коллегами, тогда появляется большой шанс. И жестко реагировать на любые проявления контрабанды и заработка, который делается на войне. Не секрет, что на войне зарабатывают две стороны, больше – "ЛДНР", россияне, поэтому они также смотрят на это с точки зрения заработка. Зарабатывают и у нас, и хотят дальше зарабатывать", — заявил Тарута в эфире "112 Украина".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.