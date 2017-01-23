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    Порошенко и премьер Эстонии активизируют экономическое сотрудничество

    (обновлено: )7203
    В ходе переговоров в Таллине Порошенко и Ратас договорились активизировать деятельность межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества.
    Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с премьером Эстонии Юри Ратасом
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьером Эстонии Юри Ратасом, в ходе которых стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, сообщила в понедельник пресс-служба украинского лидера.

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    "Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, а также интенсифицировать деятельность межправительственной украинско-эстонской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества и обеспечить проведение ее очередного заседания в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

    Стороны отметили значительные возможности для увеличения объемов эстонских инвестиций в Украину, Порошенко пригласил эстонский бизнес принять участие в приватизации в стране.

    По данным пресс-службы, собеседники договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и кибербезопасности.

    Напомним, президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной прибыл в понедельник в Эстонию с официальным визитом. А уже во вторник Порошенко посетит Финляндию, где проведет переговоры с руководством этой страны.

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