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    Политика

    Порошенко проводит переговоры с президентом Финляндии тет-а-тет

    (обновлено: )10901
    Во вторник также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по результатам которых запланировано подписание двухстороннего документа.
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Финляндии Саули Ниинисте
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник прибыл с официальным визитом в Финляндию, в настоящее время он проводит переговоры с президентом страны Саули Ниинисте.

    "Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет", — сообщает пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Визит Петра Порошенко в Эстонию
    Сайт президента Украины
    В поисках новых друзей. Визиты Порошенко в Эстонию и Финляндию

    Пресс-служба главы государства также сообщает, что во вторник состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по результатам которых запланировано подписание двухстороннего документа.

    В программе визита также встреча президента Украины с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.

    Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит музей маршала Карла Густава Маннергейма.

    Напомним, в понедельник президент посетил Эстонию. Петр Порошенко провел переговоры с премьером Эстонии Юри Ратасом, в ходе которых стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество.

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