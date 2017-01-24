Порошенко проводит переговоры с президентом Финляндии тет-а-тет

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник прибыл с официальным визитом в Финляндию, в настоящее время он проводит переговоры с президентом страны Саули Ниинисте.

"Президенты Украины и Финляндии проводят переговоры тет-а-тет", — сообщает пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Пресс-служба главы государства также сообщает, что во вторник состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по результатам которых запланировано подписание двухстороннего документа.

В программе визита также встреча президента Украины с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.

Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит музей маршала Карла Густава Маннергейма.

Напомним, в понедельник президент посетил Эстонию. Петр Порошенко провел переговоры с премьером Эстонии Юри Ратасом, в ходе которых стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество.