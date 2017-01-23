Эстония хочет видеть успешную Украину - спикер парламента

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Эстония надеется увидеть успешную Украину, но путь к этому будет сложным, заявил спикер эстонского парламента Эйки Нестор на встрече с президентом Петром Порошенко.

"Мы надеемся увидеть успешную Украину. Путь к успеху будет сложным, но, если украинский народ этого хочет, и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь", — цитирует слова Нестора пресс-служба парламента.

По его мнению, парламенты Эстонии и Украины должны более тесно сотрудничать для укрепления парламентаризма, внедрения демократических процессов, а также для проведения реформ, которые сделают общество и экономику более современными и укрепят верховенство права.

Ранее Порошенко встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, ситуацию на востоке Украины, процесс реформ в Украине и ее интеграцию с Европейским союзом, а также предстоящее председательство Эстонии в ЕС.