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    Эстония хочет видеть успешную Украину - спикер парламента

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    По словам спикера эстонского парламента Эйки Нестора, путь к успеху будет сложным, но, если украинский народ этого хочет, и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь.
    Президент Петр Порошенко и спикер парламента Эстонии Эйки Нестор
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Эстония надеется увидеть успешную Украину, но путь к этому будет сложным, заявил спикер эстонского парламента Эйки Нестор на встрече с президентом Петром Порошенко.

    Петр Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд с супругами
    пресс-служба президента Украины
    Визит Порошенко с супругой в Эстонию

    "Мы надеемся увидеть успешную Украину. Путь к успеху будет сложным, но, если украинский народ этого хочет, и если политики будут проводить необходимые реформы, то цели можно достичь", — цитирует слова Нестора пресс-служба парламента.

    По его мнению, парламенты Эстонии и Украины должны более тесно сотрудничать для укрепления парламентаризма, внедрения демократических процессов, а также для проведения реформ, которые сделают общество и экономику более современными и укрепят верховенство права.

    Ранее Порошенко встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, ситуацию на востоке Украины, процесс реформ в Украине и ее интеграцию с Европейским союзом, а также предстоящее председательство Эстонии в ЕС.

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