Встреча четы Порошенко с украинской диаспорой в Эстонии

"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас. Сейчас украинцы делают сознательный выбор в пользу Европейского Союза, в пользу НАТО, сознательный выбор в пользу построения собственного самостоятельного европейского государства. Без диаспоры — это было бы невозможно", — сказал Порошенко.

Президент отметил, что Украина последовательно реформируется и постепенно меняется, внедряются лучшие европейские практики и стандарты, в том числе и с помощью эстонской стороны и поблагодарил украинцев Эстонии за то, что они активно помогают Украине, организовывают и проводят публичные акции в поддержку украинских граждан.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонию провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Под председательством глав государств также состоялись двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов украинско-эстонских отношений.