Порошенко рассчитывает на содействие Финляндии по "Северному потоку-2"

пресс-служба Петра Порошенко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украина рассчитывает, что Финляндия будет придерживаться принципиальной позиции относительно реализации Российской Федерацией строительства газопровода "Северный поток-2", заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё во вторник в Хельсинки.

"Очень важно наше сотрудничество в энергетической сфере, и подписанный сегодня межправительственный меморандум является ярким подтверждением эффективности сотрудничества в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности", – цитирует президента УНИАН.

"Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии относительно проекта "Северный поток-2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", – подчеркнул Порошенко.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В Антимонопольном комитете Украины заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" не соответствует украинским законам о конкуренции и призвали участников проекта воздержатся от любой деятельности.

Ранее партнеры по проекту "Северный поток-2" — Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall сообщали, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Планировалось, что эти зарубежные компании станут акционерами (с долями по 10%) компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит "Газпрому". Окончательная структура проекта пока не определена.