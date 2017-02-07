Грынив допускает введение военного положения

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Введение военного положения в Украине возможно, но его, скорее всего, не будет, заявил народный депутат, председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив.

"Это (введение военного положения, — ред.) возможно, но это возможно уже два года. Два года мы говорили о ситуации, когда придется вводить военное положение. Это не от хорошей жизни вводится такое положение… Как эксперт, считаю, что, скорее всего, этого не будет", — цитирует "112 Украина" Грынива.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе. Замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко не исключает введение военного положения в Донбассе, если будет сохраняться обострение ситуации в регионе. Однако замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявлял, что вопрос введения военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.