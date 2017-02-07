В МИД на встрече с послом ФРГ заявили о недопустимости выборов в Донбассе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Представители МИД Украины во время встречи с послом Германии Эрнстом Райхелем заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба МИД Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от посла Германии в Киеве Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД Украины. Во время встречи немецкому дипломату было заявлено о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса", — говорится в сообщении.

Указывается, что также было подтверждено позицию Украины, что такие выборы должны проходить только после урегулирования конфликта в Донбассе, а также создание безопасности предпосылок, которые бы позволили провести свободные и демократические выборы с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.

Ранее во вторник Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.