Эксперт о зачистке СМИ в Германии

РИА Новости Украина

Глава объединения "Постоянная конференция для аудитории публично-правовых СМИ" Марен Мюллер рассказала в интервью Sputnik Германия о том, как ее организация борется с необъективным освещением событий в СМИ, и борьбе с фейковыми новостями.

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Критика в адрес СМИ – вещь важная. Однако не всякая критика приветствуется. Инвестигативный портал Correctiv получает щедрую поддержку от государства, влиятельных концернов и фондов, а также со стороны авторитетных СМИ. В то же время другие критические голоса, в том числе и те, кто ставит под сомнение объективность Correctiv, становятся жертвой клеветнических кампаний: их называют "правыми" и сторонниками теории заговора.

Именно это и произошло в случае с независимым журналистом Паулем Шрайером (Paul Schreyer), который недавно попал в поле внимания доносчиков в связи со своими критическими статьями, в частности, со статьей о Correctiv.

Марен Мюллер (Maren Müller), возглавляющая объединение "Постоянная конференция для аудитории публично-правовых СМИ", работает над тем, чтобы фэйковые новости в СМИ разоблачались, а на соответствующие программы телерадиокомпаний подавались жалобы в адрес ответственных лиц: "Мы уже в течение двух лет ведем это наблюдение за программами и подаем жалобы, которые вносит публика. Уже можно констатировать, что каждый день о чем-то рассказывается неверно – или подается неполная информация. Есть просто вопиющие примеры дезинформации, которая распространяется в том числе и через публично-правовые СМИ".

Мюллер считает, что тенденциозному освещению событий не место в публично-правовых СМИ, однако очень часто, когда дело касается щекотливых вопросов, оно наличествует. При освещении сирийских событий журналисты благожелательно отзываются о "повстанцах", сирийское правительство называют "режимом", а президента Асада – "правителем", "диктатором". Такая же ситуация наблюдается при освещении событий в России и Украине.

Вообще, обеспечение взвешенности сообщений публично-правовых СМИ – задача наблюдательных советов той или иной телерадиокомпании и Германского совета по делам прессы, но Марен Мюллер сомневается в их эффективности: "Но, в конце концов, эти органы подчас стоит расценивать как подразделение дирекции. Это понятно по тому, как рассматриваются жалобы на программы. Даже решения по тем жалобам, которые поданы не нами и действительно хорошо продуманы, почти всегда принимается в пользу телерадиокомпаний".

По словам Мюллер, публика реагирует на деятельность "Постоянной конференциия для аудитории публично-правовых СМИ", которая принимает от зрителей замечания, проверяет их и в случае неверного освещения событий подает жалобу, одобрительно. Телерадиокомпании же, напротив, реагируют скорее с хорошо скрываемым неприятием. Они, конечно, иногда признают свои ошибки, говорит Мюллер, но по большей части не исправляют их, потому что эти ошибки не являются нарушением программных директив.

Марен Мюллер считает, что критика в адрес СМИ – вещь важная, но концепция инвестигативного портала Correctiv, который будет заниматься обнаружением и маркировкой фейковых новостей, ей не нравится: "Ясно же, что из этого получится: будут отфильтровываться неудобные мнения. Речь идет не об ошибках или фейковых новостях. Фейковые новости были всегда, раньше это называлось "газетная утка". Всегда были ложные сообщения, ошибки при переводе, фальшивые цитаты, которые вкладывались в уста политикам, которые никогда ничего такого не говорили. Но смириться с тем, что здесь обращают внимание только на альтернативные СМИ и действуют по принципу "мы сами определяем, что считать журналистикой", и это делает такая организация, как Correctiv, которая сама уже выдала столько ахинеи – с этим смириться невозможно. Это ничто иное как цензура".

СМИ традиционно являются инструментом установления господства власть имущих, говорит Мюллер. И пока альтернативное мнение имеют лишь крошечные меньшинства, их можно обзывать нацистами или сторонниками теории заговора. Но вся эта ситуация того и гляди радикально изменится, все больше людей имеют мнение, отличающееся от опубликованного мнения медийного истеблишмента. И поэтому на ситуацию пытаются повлиять с помощью портала Correctiv.

Но при этом главная проблема заключается в том, что жертвой "красного карандаша", могут стать не содержание сообщений, а мнения: "Содержательную сторону можно проверить, и если она не соответствует действительности, то с этим можно как-то бороться. Но подкорректировать мнение невозможно, потому что мнение свободно, потому что мысли свободны. И до тех пор пока человек не нарушает закон и не придерживается мнения, которое карается законом, это (такая корректировка мнения – Ред.) является цензурой. В будущем критика в адрес СМИ должна приобрести большие масштабы, это должно быть настоящее гражданское движение, в котором люди имеют возможность проверять содержательную сторону (сообщений). Сегодня это проще, чем когда бы то ни было, у нас есть для этого все возможности".

Так же, как и другие активисты, критиковавшие медийный мэйнстрим, Марен Мюллер, на собственной шкуре испытала попытки дискредитации посредством так называемой "контактной вины": "Это явление существует уже не первый день. С понятием "контактная вина" я раньше была незнакома, но мне кажется, оно очень удачное. Когда я стала представлять общественности "Конференцию для аудитории публично-правовых СМИ", все сочли это интересным. Общепризнанные СМИ тоже брали у меня интервью. Ситуация разом изменилась, когда я побеседовала с RT. Это был смертный грех, и все это зафиксировали. Есть люди, которые делали с этого интервью скриншоты и выкладывали их в сеть.

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Проверяются клики, что человек лайкнул и чем поделился. Появились забавные сайты, один из них называется Psiram. Это настоящая платформа для доносов, там тоже работают со скриншотами и "контактной виной: этот человек поговорил с тем, а тот придерживается такого-то мнения… Я ведь могу говорить с тем, с кем хочу, и мое мнение свободно! Если людям это не нравится, то у них проблемы с демократическими традициями. И тогда это не я на "неправильной" стороне, а люди, которые занимаются такой цензурой мнений".

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Марен Мюллер говорит, что не даст себя запугать и обещает и дальше в рамках "Постоянной конференции для аудитории публично-правовых СМИ" наблюдать за деятельностью ARD, ZDF и прочих: "Я даже и не думаю о том, чтобы изменить свое поведение. Эта история, которая сейчас разворачивается, делает меня еще упорнее: теперь я и подавно – или несмотря на все это – не отступлюсь!"