Самая нечитающая страна. Бортник о запрете ввоза книг из РФ

РИА Новости Украина

В четверг, 26 января, стало известно, что Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Как сообщили в Госкомтелерадио, основанием стали нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

Закон был принят Верховной Радой со второй попытки 8 декабря 2016 года. Такое решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ситуация с запретом ввоза книга из РФ на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Просто несколько цифр:

1. В 2016-м году в Украину ввезли книг на 26,7 млн. у.е.;

2. Стоимость только перевода одной книги (например с английского языка) — это 3-4 тыс. у.е. + авторские права, оформление и печать, дистрибуция;

3. Средний тираж непопсовых книг в Украине — 1 тыс. экз. — рассчитайте стоимость;

4. Ожидается сокращение ассортимента и точек продажи (рабочих мест, налогов) на 20-30%;

5. Количество наименований книг, которые вынуждена будет проверить специальная (не созданная) Комиссия цензоров при Минкульте — 20 тыс. наименований в год — это будет "самая читающая Комиссия в мире"))… и сама богатая, наверное, тоже…

6. Введение таких запретов в эпоху интернета….

Что надо сделать:

1. Отменить запрет на ввоз специальной и профессиональной литературы, нишевых изданий — проверять только учебно-методические (государство имеет право регулировать эту сферу);

2. Ввести специальный акциз на книги иностранного производства;

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3. Установить четкие критерии и сроки проверки;

4. Разработать и профинансировать (за счет спецакциза) бюджетную программу поддержки перевода иностранных авторов на украинский язык и книгопечатания в Украине — гранты, налоговые льготы”, – написал Бортник.