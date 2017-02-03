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    Самая нечитающая страна. Бортник о запрете ввоза книг из РФ

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (162)

    (обновлено: )27710
    Запрет ввоза книг из РФ сократит ассортимент и количество точек продажи (рабочие места, налоги) на 20-30%, при этом специальная Комиссия цензоров при Минкульте должна будет проверять 20 тысяч книг в год, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В четверг, 26 января, стало известно, что Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Как сообщили в Госкомтелерадио, основанием стали нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. 

    Закон был принят Верховной Радой со второй попытки 8 декабря 2016 года. Такое решение  поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.  

    Ситуация с запретом ввоза книга из РФ на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Просто несколько цифр:

    Собрание сочинений русских классиков
    Из открытых источников
    Молчание ягнят. О запрете книг из РФ в Украине

    1. В 2016-м году в Украину ввезли книг на 26,7 млн. у.е.;

    2. Стоимость только перевода одной книги (например с английского языка) — это 3-4 тыс. у.е. + авторские права, оформление и печать, дистрибуция;

    3. Средний тираж непопсовых книг в Украине — 1 тыс. экз. — рассчитайте стоимость;

    4. Ожидается сокращение ассортимента и точек продажи (рабочих мест, налогов) на 20-30%;

    5. Количество наименований книг, которые вынуждена будет проверить специальная (не созданная) Комиссия цензоров при Минкульте — 20 тыс. наименований в год — это будет "самая читающая Комиссия в мире"))… и сама богатая, наверное, тоже…

    6. Введение таких запретов в эпоху интернета….

    Что надо сделать:

    1. Отменить запрет на ввоз специальной и профессиональной литературы, нишевых изданий — проверять только учебно-методические (государство имеет право регулировать эту сферу);

    2. Ввести специальный акциз на книги иностранного производства;

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    3. Установить четкие критерии и сроки проверки;

    4. Разработать и профинансировать (за счет спецакциза) бюджетную программу поддержки перевода иностранных авторов на украинский язык и книгопечатания в Украине — гранты, налоговые льготы”, – написал Бортник. 

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