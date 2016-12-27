Свобода слова наше все! В Киеве предложили бороться и "неправильныи" СМИ и экспертами

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ряд украинских политологов на коллективной пресс-конференции в Киеве в понедельник призвали журналистов бойкотировать тех полиэкспертов, которых они либо не считают экспертами, либо считают "пророссийскими", и не брать у них комментарии. Тот же совет — относительно "неправильных", по мнению этих политологов, политиков. При этом и сами СМИ, если их позиция отлична от "генеральной", должны быть поставлены в жесткие рамки путем ужесточения законодательства.

Россия и "определенная агрессия"

Оправдание для всевозможных ужесточений дежурное: война, "агрессия России"…. Нынче не до свобод! Собственно, "неправильными" участвовавшие в пресс-конференции политологи считают те СМИ, где говорят о том, что в стране идет гражданская война, внутренний конфликт, где говорят о проблемах и критикуют власть.

"Все мы четко знаем, что наш враг сегодня — Российская Федерация, которая осуществляет определенную агрессию. Проблема в том, что против Украины происходит не только вооруженная агрессия, но также и информационная агрессия", — сообщил политэксперт Михаил Басараб.

По его словам, "на территории Украины действует сеть СМИ, экспертов и политиков, которые насилуют наше сознание, которые пытаются… уничтожить нас изнутри".

"Борьба ведется за умы, настроения, ценности, эмоции десятков миллионов украинцев. Если мы посмотрим на социологию, на динамику — она на самом деле негативная, в смысле электоральных настроений… И мы видели результаты (опроса — Ред.) Центра Разумкова об отношении к россиянам, агрессии и так далее. Думаю, эти тенденции будут сохраняться, и мы очень далеко заедем — и просто получим внутренний фронт", — подчеркнул эксперт.

Он призвал игнорировать СМИ, которые "явно или латентно принадлежат пособникам Януковича или Кремлю", и игнорировать приглашаемых туда экспертов, поскольку, по мнению Басараба, "их общая цель… демотивировать украинцев к сопротивлению внешнему агрессору".

"Мы с коллегами инициировали акцию "Закрой пасть Кремлю", в которой обращаемся к экспертам, политикам, журналистам бойкотировать определенный список СМИ… бойкотирвать преступников, причастных к преступлениям режима Януковича и людей, которые являются явными коллаборантами и работают на пользу Кремлю", — рассказал Басараб.

Он добавил: "Если мы будем замалчивать и далее мириться с ихней легитимацией в нынешних условиях, мы потерпим поражение".

Так и власть, чего доброго, сменится

С этим согласился принимавший участие в пресс-конференции журналист Богдан Буткевич, известный своим заявлением о полутора миллионах "просто лишних" людей на Донбассе и о том, что "есть определенная категория людей, которых надо просто убить".

Теперь он опасается, что власть на Украине сменится. По его мнению, "задача Российской Федерации… и тех людей, которые работают на нее (…) очень простая: с одной стороны, они постоянно генерируют проблемы, то есть, они каждый день рассказывают, как все плохо".

Буткевич заявил, Россия "идеально отработала механизм, как использовать демократическую систему для ее же (системы — Ред.) дискредитации, они это делают просто идеально, просто перед ними надо снять шляпу".

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По его словам, пользуясь принципами свободы слова, на некоторых украинских телеканалах (напомним, российские телеканалы в Украине запрещены — Ред.) "выходят и каждый день рассказывают, что в стране гражданская война, они выходят и рассказывают, что на самом деле никаких российских войск нет, они рассказывают, что на самом деле Янукович ничего плохого и не сделал, Янукович был хороший, при нем доллар был по 8 гривен, и так каждый день".

"Если вы думаете, что это не действует, то вы ошибаетесь. Это касается, в первую очередь, нас, медийщиков. Потому что мы сидим в Facebook, мы с вами думаем, что то, что думают в Facebook… так и думает народ. Ничего подобного, к сожалению. Народ как раз смотрит телевидение… народ читает газеты", — сказал Буткевич, добавив, что на ТВ и в газетах "появляются люди, которых характеризуют как людей, которые будто бы являются экспертами, хотя на самом деле это пустышки, это никто…".

"Я считаю, что нужно не применять какие-то ритуальные убийства (!!! — Hед.) и так далее, но надо же иметь понимание, кто это такие. Не зовите их на эфиры, не говорите с ними, не легитимизируйте их, потому что этим вы помогаете их хозяевам сделать так, что через два года в этой стране снова к власти пришел Виктор Янукович, в другой форме, как это было в 2010 году. Понимаете, о чем я говорю? Тут не вопрос о том, кто кому нравится или не нравится, это просто вопрос выживания", — заявил Буткевич.

Он отметил, что "тем, кому пофиг, те просто возьмут свои деньги и свалят, а те, кто тут работает системно, они останутся — и потом нас будут уничтожать".

"Не берите комментариев у Мураева, Рабиновича…"

Что же предлагают "правильные" эксперты и журналисты в отношении "неправильных"? Буткевич дал совет коллегам-медийщикам.

"Вот вы журналист. Не берите комментарии у Мураева, Рабиновича и других (…) И призывайте к этому своих других коллег-журналистов. И таким образом будет шириться среда людей, среда тех, кто бойкотирует и соответствующие так называемые медиа, и соответствующих политиков, и соответствующих экспертов", — заявил журналист Богдан Буткевич.

Он рассказал, что политики, идущие на "неправильные" телеканалы (на пресс-конференции в качестве таковых называли "112 Украина", "Интер", NewsOne), в свое оправдание говорят о том, что "надо доносить правду людям даже в неправильной среде".

Демократы за уголовную ответственность

Политический эксперт Владимир Цибулько сказал на это, что он тоже придерживается такой точки зрения: "свою позицию надо отстаивать на любых площадках". Однако сделал весьма "демократичное" предложение относительно самих площадок (СМИ — Ред.).

"Сейчас, перед угрозой очередной эскалации российской, нужно все-таки в информационном поле менять законодательство. Потому что нынешний либерализм недопустим", — заявил политэксперт.

Он пояснил, что "надо несколько усложнить регистрацию СМИ, и изменить ответственность за распространение неправдивой информации, то есть — ввести уголовную ответственность за распространение неправдивой информации".

Помнится, при "преступном режиме" Януковича вся прогрессивная и сознательная общественность против подобных инициатив резко протестовала, указывая на ущемление всяческих свобод. Но теперь-то… Теперь другое время, теперь свободы ущемлять можно и нужно.

"Это для законодателей. А для экспертной среды (задача — Ред.) — мониторинг, составление честных отчетов, причем методологию этих отчетов надо прописать публично наперед, чтобы медийщики знали, по каким принципам их будут мониторить…", — заявил Цибулько, не уточнив, кто именно из экспертной среды будет "мониторить" и суждения выносить.

Двое других политологов, один из которых заявил, что является "хозяином своего имени" (потому имен не называем, мало ли что — Ред.) заявили, что решительно требуют более не включать себя в "неправильный", по их мнению, профессиональный рейтинг медиоактивности политологов и политических экспертов: не хотят соседствовать с некоторыми.

При этом один из "отказников" пригрозил составителям рейтинга юридическими мерами, если такое требование не будет выполнено.

Напомним, ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник связал некоторые инициативы, подобные акции "Закрой пасть Кремлю", с разоблачениями нардепа Александра Онищенко. По словам эксперта, власти стараются заблокировать эту информацию, при этом — "пытаются оказать давление не только на СМИ, но и на наиболее активные "говорящие головы", на лидеров общественного мнения".