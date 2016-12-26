Медиахолдинг Коломойского анонсировал закрытие телеканала Ukraine Today

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Холдинг "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского с 1 января 2017 года закрывает телеканал Ukraine Today, сообщает информагентство "ЛИГАБизнесИнформ".

Ukraine Today начал спутниковое вещание 24 августа 2014 года. Телеканал стал первым в мире украинским ТВ на английском языке, акцент делался на события в Украине и Восточной Европе.

"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", — цитирует издание гендиректора Холдинг "1+1 Media" Александра Ткаченко.

По его словам, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, оказалось непосильной ношей для холдинга. Компания обещает выполнить все обязательства перед сотрудниками канала.

Холдинг "1+1 Media" контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика".