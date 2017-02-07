В Раде возмущены заявлением посла ФРГ о выборах в Донбассе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады возмущены заявлением посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов в Донбассе, заявила во вторник глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться в тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

"Сегодня от имени комитета по иностранным делам, комитета по вопросам европейской интеграции и всего украинского парламента мы хотели выразить свое возмущение относительно заявлений посла Германии… Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским соглашениям",- сказала Гопко, выступая в Раде.

По ее мнению, МИД Украины должен немедленно вызвать посла Германии с тем, чтобы услышать опровержение этого заявления, а глава ведомства Павел Климкин — доложить украинскому парламенту о результатах такого разговора. Гопко добавила, что приглашает Райхеля посетить с визитом восток Украины и посмотреть на то, что там происходит.

"К 25-летию открытия немецкого посольства в Украине, которое отмечается сегодня, посол пригласил на прием многих депутатов. Мы считаем, что мы должны бойкотировать это мероприятие и не идти на прием к немецкому послу. Таким образом выразить свою принципиальную позицию", — подчеркнула Гопко.

Она напомнила, что позиция Верховной Рады неизменна — выборы в Донбассе не будут проведены до тех пор, пока "украинские войска не возьмут под контроль госграницу с РФ".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.