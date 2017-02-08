Нардеп от БПП разрисовал фрагмент Берлинской стены, протестуя из-за посла ФРГ

Скриншот

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в знак протеста после высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве у немецкого посольства.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям.

"Во всем плохом конечно есть хорошее, и в своем заявлении господин посол хотя бы признал, что там (в Донбассе, — ред.) есть российские войска. Я еще раз повторяю: наш ответ – нет. И если кто-то не понимает по-русски или по-украински, то мы скажем на немецком – nein", — цитирует Гончаренко "112 Украина".

Читайте также: Передел мира. О "большой сделке" между Трампом и Путиным

СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.