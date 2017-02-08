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    Заявление посла ФРГ. Нам к такому нужно привыкать - Ларин

    (обновлено: )22040
    По мнению народного депутата Сергея Ларина, западные политики будут всерьез пересматривать тональность высказываний в отношении событий в Украине.
    Нардеп от фракции Оппозиционного блока Сергей Ларин
    izvestia.kiev.ua

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    radiosvoboda.org
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    Позже СМИ сообщили о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

    По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Сергея Ларина, подобные высказывания в адрес Украины и ее власти теперь будут регулярными.

    "Нашим украинским патриотам от власти нужно потихоньку привыкать к изменению тональности со стороны западных партнеров. Если почитать высказывания западных политиков относительно событий на Донбассе, а также других внутренне украинских проблем, как-то коррупция и отсутствие реформ, становится понятно, что их риторика изменилась. В этом же ключе события в Украине оценивает и европейская пресса. Очевидно, что сегодня западные партнеры Украины окончательно открывают глаза и уже реально начинают видеть то, что сегодня происходит в стране. Посмотрите, что говорит Дональд Трамп, который хочет не слушать политические речи, а увидеть реальную картину. Многих украинских политиков, например, поразила новость о том, что США не видят движения сил РФ на границе с Украиной. Но в этом нет ничего удивительного", - отмечает политик.

    По его словам, заявление посла Германии, которое для украинских политиков стало скандальным уже не удивляет.

    Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, протестуя из-за высказываний посла Германии
    Скриншот
    Нардеп от БПП разрисовал фрагмент Берлинской стены, протестуя из-за посла ФРГ

    "Думаю, что самое в ближайшее время власть замучается реагировать, на, так называемые "выпады" в сторону Украины. Вместо того, чтобы прямо выполнять обещанное за три года, сегодня власть нашла очередного агента в лице посла ФРГ, который повторил то, что уже не раз обсуждалось и в контактной группе, и в Нормандском формате и прямо зафиксировано в Минских соглашениях. Украина должна выполнить свою часть договоренностей, как-то внесение изменений в Конституцию, принятие закона об амнистии, а потом требовать чего-то от другой стороны", — говорит Ларин.

    Депутат уверен, что многим в Украине не выгодно проведение выборов на Донбассе.

    "Проблема в том, что "партия ястребов" не хочет заканчивать войну. Ведь как только закончатся боевые действия этих политиков сразу же вынесут из власти. Естественно, они будут и дальше педалировать тему войны, чтобы отвлекать общество от насущных проблем", — подытожил он.

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