Заявление посла ФРГ. Нам к такому нужно привыкать - Ларин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

Позже СМИ сообщили о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Сергея Ларина, подобные высказывания в адрес Украины и ее власти теперь будут регулярными.

"Нашим украинским патриотам от власти нужно потихоньку привыкать к изменению тональности со стороны западных партнеров. Если почитать высказывания западных политиков относительно событий на Донбассе, а также других внутренне украинских проблем, как-то коррупция и отсутствие реформ, становится понятно, что их риторика изменилась. В этом же ключе события в Украине оценивает и европейская пресса. Очевидно, что сегодня западные партнеры Украины окончательно открывают глаза и уже реально начинают видеть то, что сегодня происходит в стране. Посмотрите, что говорит Дональд Трамп, который хочет не слушать политические речи, а увидеть реальную картину. Многих украинских политиков, например, поразила новость о том, что США не видят движения сил РФ на границе с Украиной. Но в этом нет ничего удивительного", - отмечает политик.

По его словам, заявление посла Германии, которое для украинских политиков стало скандальным уже не удивляет.

"Думаю, что самое в ближайшее время власть замучается реагировать, на, так называемые "выпады" в сторону Украины. Вместо того, чтобы прямо выполнять обещанное за три года, сегодня власть нашла очередного агента в лице посла ФРГ, который повторил то, что уже не раз обсуждалось и в контактной группе, и в Нормандском формате и прямо зафиксировано в Минских соглашениях. Украина должна выполнить свою часть договоренностей, как-то внесение изменений в Конституцию, принятие закона об амнистии, а потом требовать чего-то от другой стороны", — говорит Ларин.

Депутат уверен, что многим в Украине не выгодно проведение выборов на Донбассе.

"Проблема в том, что "партия ястребов" не хочет заканчивать войну. Ведь как только закончатся боевые действия этих политиков сразу же вынесут из власти. Естественно, они будут и дальше педалировать тему войны, чтобы отвлекать общество от насущных проблем", — подытожил он.