Депутаты ВР против посла ФРГ: эксперты о вспыхнувшем скандале

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Германской демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск.

Это заявление возмутило депутатов Верховной Рады: они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла "идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским соглашениям".

Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводило во вторник, 7 февраля, посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия диппредставительства в стране. Впрочем, бойкота не получилось, на прием пришли многие депутаты.

Нет объективных препятствий для проведения выборов на Донбассе, но есть нежелание украинской власти реализовывать минские соглашения, считает политолог Михаил Павлив.

"Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель допускает, что выборы на неконтролируемых территориях Донбасса могут пройти при нынешнем положении дел. То же самое я утверждаю уже больше года. Не существует объективных препятствий для проведения выборов на Донбассе, есть нежелание реализовывать "Минские соглашения" у большей части украинских парламентариев и у Президента Порошенко", – написал Павлив на своей странице в Facebook.

По его словам, "для них затягивание конфликта целесообразно и по пропагандистским, и по экономическим причинам, но главная причина – политическая".

"Возвращение в украинское избирательное поле нескольких миллионов голосующих крайне недружественно настроенных по отношению к политикам "оранжевого" лагеря полностью перекраивает политическую карту страны", – пояснил эту причину политолог.

Павлив отметил, что он глубоко убежден: "Порошенко готов будет рассматривать варианты политического завершения конфликта и реинтеграции Донбасса только после переизбрания его на второй срок".

Однако, отметил эксперт, второго президентского срока у Порошенко может и не быть.

Политолог Руслан Бортник считает, что немецкий дипломат высказал отнюдь не свое личное мнение относительно выборов в Донбассе.

"Послы – это те фигуры, у которых почти нет собственного мнения", – отметил эксперт в эфире радиостанции Голос Столицы.

По его словам, само высказывание посла и аналогия с Восточной Германией – "абсолютно продуманная вещь", свидетельствующая о понимании Западом того факта, что без реализации политической части Минских соглашений мира и безопасности достичь не удастся.

Отметим, что Москва не раз опровергала сообщения в том, что российские войска будто бы присутствуют на неподконтрольных Киеву территориях. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала ТВЦ заявлял, что "в Донбассе не было и нет российских войск", но есть граждане РФ, которые солидарны с жителями востока Украины".

В МИД Украины заявили, что ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба украинского внешнедипломатического ведомства.

Между тем в МИД ФРГ пояснили: Германия будет руководствоваться положениями минских соглашений при урегулировании кризиса в Донбассе.