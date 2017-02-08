Посол ФРГ пояснил свое скандальное заявление по выборам в Донбассе

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Посол ФРГ Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов в Донбассе, когда предполагал, что выборы на части Донецкой и Луганской областей могут состояться "в присутствии там российской армии". Об этом Райхель сказал народному депутату Сергею Лещенко в присутствии журналистов, сообщает УНИАН.

Ранее во вторник посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

Как отмечается, посол ФРГ отказался общаться с журналистами по поводу его заявлений о возможности проведения выборов в Донбассе. В то же время Райхель встречал гостей, которые прибывали на мероприятие в посольство ФРГ, посвященное 25-й годовщине дипломатических отношений между Германией и Украиной.

В частности, во время общения с Лещенко посол согласился со словами депутата, что его интервью одному из изданий было контроверсионным. Депутат сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью". В свою очередь Райхель ответил: "Я знаю".

Лещенко добавил, что вместе с другими политиками было принято решение, что лучше поддерживать диалог, чем бойкотировать отношения с посольством. Также нардеп передал послу заявление межфракционной группы "Европейские оптимисты" от 31 декабря 2016 года о "болезненных компромиссах", которое касалась статьи бизнесмена Виктора Пинчука в американском издании The Wall Street Journal.

Райхель согласился, что лучше поддерживать хорошие отношения.

Лещенко также сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуацией в Донбассе украинские партии не могут участвовать в выборах, а украинские СМИ не могут освещать такие выборы.

"Да… Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия…", – заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов в Донбассе.

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Ранее СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.