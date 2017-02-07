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    Киевские власти собираются забрать землю у посольства РФ

    (обновлено: )56826
    Соответствующее решение было принято во вторник на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Речь идет о трех земельных участках.
    Здание Киевского городского совета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Столичные депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

    "В Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земельных участков с посольством РФ в Украине", — сообщает пресс-служба Киевсовета.

    Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

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    Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что указанные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет.

    "За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды ", — добавил депутат.

    Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды — нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

    Проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета, после чего земельные участки вернут в коммунальную собственность.

    Напомним, в 2015 году Киевский городской совет на своем заседании переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов.

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