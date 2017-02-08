Папиев: коалиция держится на страхе потерять власть и боязни гнева людей

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Разговоры о недееспособности парламентского большинства не прекращаются со дня его основания. Хрупкость конструкции, которую слепили фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" чуть ли не каждую неделю заставляет судачить о том, сколько дней осталось коалиции и, соответственно, всей Верховной Раде. На сегодняшний день даже депутаты, входящие в правящее большинство не знают, набирается ли в нем 226 голосов для принятия важных для страны решений. О процессах, происходящих под куполом ВР, легитимности коалиции и ее дальнейшей судьбе в интервью РИА Новости Украина рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам регламента Михаил Папиев.

Ситуация с жизнеспособностью парламентской коалиции сегодня непонятна, порой, даже членам самого большинства. Есть ли в Верховной Раде действующая коалиция?

— Многие фракции парламента уже сейчас инициируют обращение к Андрею Парубию с тем, чтобы глава ВР согласно своим функциям и полномочиям, озвучил состав коалиции. Руководство Рады должно предоставить правдивую информацию о том, существует ли сегодня большинство или нет. Сегодня возникает дилемма — в действующем законе о регламенте ВР отсутствуют принципы формирования коалиции, равно как и принципы прекращения ее деятельности. Это вина парламента, который переходя из президентской в президентско-парламентскую форму правления, не догадался вернуть предыдущий регламент. В итоге получилось, что сегодня регламент соответствует нормам президентско-парламентской республики. Вот и возникают противоречия, которыми с радостью пользуются народные депутаты и в особенности глава ВР. Но это уже вопрос совести — что, если выяснится, что коалиции нет? Тогда на каком основании был сформирован Кабинет министров?

Как тогда быть со всеми решениями, которые принимало правительство до этого времени?

— Проблема в том, что каждая власть почему-то считает себя вечной. Точно также и предыдущая власть думала, что можно принимать решения, за которые не нужно будет отвечать. Но ответственность так или иначе возникает. Придет время и точно также как ГПУ сегодня занимается законами 16-го января, она займется голосованием за назначение Кабмина Владимира Гройсмана. Выяснит, существовала ли тогда коалиция или это была одна лишь фикция. Если взять норму действующей Конституции, то большинство формируют не отдельные депутаты, а фракции. Вот и выходит, что суммируя депутатов от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", коалиции не получится. В этом деле есть все признаки того, что здесь была нарушена конституционная норма.

Что продолжает удерживать вместе людей с прямо противоположными принципами?

— Во-первых, это страх. Когда я общаюсь с депутатами, которые входят в состав коалиции, они вслух говорят, что сегодня Верховная Рада рассматривает совсем не те вопросы, которые сегодня волнуют людей. Кроме того, в парламенте сформировалась большая группа представителей, так называемой, "партии войны". Это люди, которым более комфортно стало жить в условиях не прекращающихся боевых действий. На выборы они шли под лозунгами установления мира, а сегодня мы видим абсолютно другие тенденции. Депутаты зарабатывают на войне огромные барыши. В то время как 70% украинцев хотят мира в Раде нет соответствующей пропорции.

Что может стать приговором этой коалиции?

— Здесь можно рассматривать разные версии, но основное, что держит вместе — боязнь потерять власть. Все видят рейтинги политических сил — большинство в Раде сегодня составляют силы, популярность которых в сумме составляет около 10%. Этим количеством никак не сформировать конституционное большинство в Верховной Раде. Это обыкновенный инстинкт самосохранения. Сегодня парламент перешел в режим круговой поруки, депутаты всеми способами пытаются сохранить свои позиции в ВР. Никто не подымает серьезных вопросов — у нас есть проблемы в Авдеевке, с тарифами, подорожанием продуктов из потребительской корзины. Но посмотрите повестку дня парламента — там вы увидите проблемы экологии, флоры и фауны. Люди живут одной жизнью, ВР — другой. При этом политики делают из себя великих патриотов. Но патриотизм — это улучшение жизни людей, а не вышиванки, песни и пляски.