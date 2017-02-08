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    Папиев: коалиция держится на страхе потерять власть и боязни гнева людей

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (173)

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    По словам народного депутата Михаила Папиева, главными факторами, которые сегодня сдерживают коалицию Верховной Рады от распада является страх депутатов потерять власть и оказаться лицом к лицу с обществом.
    Министр социального обеспечения теневого правительства Михаил Папиев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Разговоры о недееспособности парламентского большинства не прекращаются со дня его основания. Хрупкость конструкции, которую слепили фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" чуть ли не каждую неделю заставляет судачить о том, сколько дней осталось коалиции и, соответственно, всей Верховной Раде. На сегодняшний день даже депутаты, входящие в правящее большинство не знают, набирается ли в нем 226 голосов для принятия важных для страны решений. О процессах, происходящих под куполом ВР, легитимности коалиции и ее дальнейшей судьбе в интервью РИА Новости Украина рассказал  народный депутат, член комитета ВР по вопросам регламента Михаил Папиев.

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    Ситуация с жизнеспособностью парламентской коалиции сегодня непонятна, порой, даже членам самого большинства. Есть ли в Верховной Раде действующая коалиция?

    — Многие фракции  парламента уже сейчас инициируют  обращение к Андрею Парубию с тем, чтобы глава ВР согласно своим функциям и полномочиям, озвучил состав коалиции. Руководство Рады должно предоставить правдивую информацию о том, существует ли сегодня большинство или нет. Сегодня возникает дилемма — в действующем законе о регламенте ВР отсутствуют принципы формирования коалиции, равно как и принципы прекращения ее деятельности. Это вина парламента, который переходя из президентской в президентско-парламентскую форму правления, не догадался вернуть предыдущий регламент. В итоге получилось, что сегодня регламент соответствует нормам президентско-парламентской республики. Вот и возникают противоречия, которыми с радостью пользуются народные депутаты и в особенности глава ВР. Но это уже вопрос совести — что, если выяснится, что коалиции нет? Тогда на каком основании был сформирован Кабинет министров?

    Как тогда быть со всеми решениями, которые принимало правительство до этого времени?

    — Проблема в том, что каждая власть почему-то  считает себя вечной. Точно также и предыдущая власть думала, что можно принимать решения, за которые не нужно будет отвечать. Но ответственность так или иначе возникает. Придет время и точно также как ГПУ сегодня занимается законами 16-го января, она займется голосованием за назначение Кабмина Владимира Гройсмана. Выяснит, существовала ли тогда коалиция или это была одна лишь фикция. Если взять норму действующей Конституции, то большинство формируют не отдельные депутаты, а фракции. Вот и выходит, что суммируя депутатов от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", коалиции не получится. В этом деле есть все признаки того, что здесь была нарушена конституционная норма.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Что продолжает удерживать вместе людей с прямо противоположными принципами?

    — Во-первых, это страх. Когда я общаюсь с депутатами, которые входят в состав коалиции, они вслух говорят, что сегодня  Верховная Рада рассматривает совсем не те вопросы, которые сегодня волнуют людей. Кроме того, в парламенте сформировалась большая группа представителей, так называемой, "партии войны". Это люди, которым более комфортно стало жить в условиях не прекращающихся боевых действий. На выборы они шли под лозунгами установления мира, а сегодня мы видим абсолютно другие тенденции. Депутаты зарабатывают на войне огромные барыши. В то время как 70% украинцев хотят мира в Раде нет соответствующей пропорции.

    Что может стать приговором этой коалиции?

    — Здесь можно  рассматривать разные версии, но  основное, что держит вместе — боязнь  потерять власть. Все видят рейтинги  политических сил — большинство в Раде сегодня составляют силы, популярность которых в сумме составляет около 10%. Этим количеством никак не сформировать конституционное большинство в Верховной Раде. Это обыкновенный инстинкт самосохранения. Сегодня парламент перешел в режим круговой поруки, депутаты всеми способами пытаются сохранить свои позиции в ВР. Никто не подымает серьезных вопросов — у нас есть проблемы в Авдеевке, с тарифами, подорожанием продуктов из потребительской корзины. Но посмотрите повестку дня парламента — там вы увидите проблемы экологии, флоры и фауны. Люди живут одной жизнью, ВР — другой. При этом политики делают из себя великих патриотов. Но патриотизм — это улучшение жизни людей, а не вышиванки, песни и пляски.

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