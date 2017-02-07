Кравец о разрыве договора аренды с посольством РФ: абсолютная глупость

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В Киевсовете планируют разорвать три договора аренды земельных участков с посольством РФ в Украине. Как сообщает пресс-служба Киевсовета, депутаты согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине.

Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

Эта инициатива — не более чем популизм, которая ни на что не повлияет, заявил считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"То, что Киевсовет разорвет или не разорвет договор аренды, ни на что не повлияет. Есть дипломатические отношения с Российской Федерацией, их никто не прекращал. Пока посольство РФ платит за аренду по договору, а так — будет платить вне договора или вообще не будет платить… Поэтому инициатива Киевсовета — не более чем популизм", — подчеркнул Кравец.

"Это абсолютная глупость, которая не принесет никаких последствий кроме того, что дипломаты Украины в Российской Федерации могут оказаться в такой же ситуации", — добавил юрист.

По его мнению, Москва может применить зеркальные действия по отношению к диппредставительству Украины.

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"Точно также правительство Москвы разорвет договор аренды с украинским посольством… Я больше чем уверен, что последуют зеркальные действия со стороны Российской Федерации. Надо определиться: или разрывать дипломатические отношения, или не заниматься этой ерундой с предоставлением ордеров на обыск, подозрений министр обороны РФ, при этом, почему-то, забывая о главнокомандующем. Возбудить уголовное дело на министра обороны России смелости хватает, а на первое лицо Российской Федерации — нет", — констатировал Кравец.