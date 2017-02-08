наверх
08.02.201707:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (666)

    (обновлено: )47530
    Конфликт на востоке Украины вызван не столько международными, сколько внутренними факторами, поэтому, если он разгорится, Вашингтон может остаться в стороне, пишет Foreign Policy.
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Нехватка в Киеве политиков, которые бы на деле выступали за мир, и действия украинских военных в "серой зоне" в Донбассе провоцируют эскалацию конфликта на востоке страны, пишет журналист Айзек Уэбб в статье под заголовком "Киев тоже разжигает войну на востоке Украины" для журнала Foreign Policy.

    Он пишет о новом витке конфликта, который разгорелся с конца января в окрестностях Авдеевки. Свою роль в эскалации конфликта сыграли и перемещения украинских военных в "серую зону" между противоборствующими сторонами, отмечает Уэбб.

    "Украинские вооруженные силы укрепили оборону и передвинули вперед тяжелые вооружения, в том числе боевые танки, которые, согласно вторым Минским соглашениям, должны были быть отведены с линии фронта", — пишет Уэбб.

    Напряженная ситуация в Авдеевке
    GENYA SAVILOV/AFP
    Напряженная ситуация в Авдеевке

    "В итоге сероватая зона стала источником напряженности. Во многих местах в протяжении полосы фронта лишь несколько сотен метров отделяют правительственные войска и ополченцев", - пишет издание о предпосылках обострения под Авдеевкой.

    По мнению журналиста, в Донбасс вернулась "полномасштабная война", которая может привести к гуманитарной катастрофе.

    Уэбб увязывает обострение боевых действий на востоке страны с инаугурацией президента США Дональда Трампа. По утверждению издания, в Киеве испытывают неуверенность относительно той политики, которую будет проводить Администрация Трампа по отношению к конфликту.

    "Киев тоже теперь менее склонен к компромиссу, так как его неуверенность по поводу того, какой политики по этому конфликту будет придерживаться Вашингтон, растет", — отмечает журналист.

    Президент Украины Петр Порошенко на фоне эскалации конфликта призвал новоизбранного президента США не идти на сближение с Кремлем.

    Несмотря на это, напоминает FP, официальные лица США так и не связали обострение в Донбассе с действиями Кремля. Более того, сам президент Трамп заявил, что в реальной ситуации на Украине ему еще предстоит разобраться. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", — сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

    В целом, Уэбб отмечает, что после победы Трампа, которая грозит Киеву и снижением поддержки от Вашингтона, украинская политическая элита проявляет все меньше интереса к любой сделке по Донбассу.

    В Украине нет "партии мира" и президентство Трампа столкнулось с все меньшей склонностью Киева к компромиссам, пишет FP.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Кровавый Авдеевский трюк для… Дональда Трампа?

    Неформальным главой "партии войны" журнал назвал главу СНБО Александра Турчинова, который, по мнению издания, имеет президентские амбиции. Уэбб приводит Турчинова, как пример политика, который поощрял продвижение украинских военных в "серую зону" и призывал к полной блокаде Донбасса.

    Журналист отмечает, что Порошенко, который в свое время был избран как "президент мира", с сентября 2015 года сменил риторику на более "ястребиную".

    Недостаток оппозиции военной риторике Порошенко свидетельствует о том, что многие согласны с идеей достижения мира посредством военных действий.

    "Конфликт на востоке Украины запутан и вызван не столько международными, сколько внутренними факторами", — заключает FP.

    Все это ведет к тому, что военный конфликт в Донбассе может снова разгореться, причем Вашингтон не будет вовлечен в процесс мирного урегулирования, пишет издание.

    Читайте также: Внешний ключ от украинского кризиса. Эксперты подвели итоги недели

    Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. Ранее глава украинской миссии ОБСЕ Александр Хуг обвинил обе стороны в эскалации насилия под Авдеевкой. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Памятник Бандере
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Школа
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Ситуация в Авдеевке. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?