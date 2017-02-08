Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Владимир Матвеев, обозреватель

Нехватка в Киеве политиков, которые бы на деле выступали за мир, и действия украинских военных в "серой зоне" в Донбассе провоцируют эскалацию конфликта на востоке страны, пишет журналист Айзек Уэбб в статье под заголовком "Киев тоже разжигает войну на востоке Украины" для журнала Foreign Policy.

Он пишет о новом витке конфликта, который разгорелся с конца января в окрестностях Авдеевки. Свою роль в эскалации конфликта сыграли и перемещения украинских военных в "серую зону" между противоборствующими сторонами, отмечает Уэбб.

"Украинские вооруженные силы укрепили оборону и передвинули вперед тяжелые вооружения, в том числе боевые танки, которые, согласно вторым Минским соглашениям, должны были быть отведены с линии фронта", — пишет Уэбб.

"В итоге сероватая зона стала источником напряженности. Во многих местах в протяжении полосы фронта лишь несколько сотен метров отделяют правительственные войска и ополченцев", - пишет издание о предпосылках обострения под Авдеевкой.

По мнению журналиста, в Донбасс вернулась "полномасштабная война", которая может привести к гуманитарной катастрофе.

Уэбб увязывает обострение боевых действий на востоке страны с инаугурацией президента США Дональда Трампа. По утверждению издания, в Киеве испытывают неуверенность относительно той политики, которую будет проводить Администрация Трампа по отношению к конфликту.

"Киев тоже теперь менее склонен к компромиссу, так как его неуверенность по поводу того, какой политики по этому конфликту будет придерживаться Вашингтон, растет", — отмечает журналист.

Президент Украины Петр Порошенко на фоне эскалации конфликта призвал новоизбранного президента США не идти на сближение с Кремлем.

Несмотря на это, напоминает FP, официальные лица США так и не связали обострение в Донбассе с действиями Кремля. Более того, сам президент Трамп заявил, что в реальной ситуации на Украине ему еще предстоит разобраться. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", — сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

В целом, Уэбб отмечает, что после победы Трампа, которая грозит Киеву и снижением поддержки от Вашингтона, украинская политическая элита проявляет все меньше интереса к любой сделке по Донбассу.

В Украине нет "партии мира" и президентство Трампа столкнулось с все меньшей склонностью Киева к компромиссам, пишет FP.

Неформальным главой "партии войны" журнал назвал главу СНБО Александра Турчинова, который, по мнению издания, имеет президентские амбиции. Уэбб приводит Турчинова, как пример политика, который поощрял продвижение украинских военных в "серую зону" и призывал к полной блокаде Донбасса.

Журналист отмечает, что Порошенко, который в свое время был избран как "президент мира", с сентября 2015 года сменил риторику на более "ястребиную".

Недостаток оппозиции военной риторике Порошенко свидетельствует о том, что многие согласны с идеей достижения мира посредством военных действий.

"Конфликт на востоке Украины запутан и вызван не столько международными, сколько внутренними факторами", — заключает FP.

Все это ведет к тому, что военный конфликт в Донбассе может снова разгореться, причем Вашингтон не будет вовлечен в процесс мирного урегулирования, пишет издание.

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Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. Ранее глава украинской миссии ОБСЕ Александр Хуг обвинил обе стороны в эскалации насилия под Авдеевкой.