Авдеевский коксохим в режиме консервации - директор

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Авдеевский коксохимический завод еще находится в режиме консервации из-за обострения конфликта в Донбассе, запуск второй части завода пока невозможен, сообщил в понедельник директор предприятия Муса Магомедов.

ПАО "Авдеевский коксохимический завод" — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие, на его долю приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее Магомедов сообщил, что предприятие, расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе, было обесточено из-за обстрелов и сократило объем производства более чем в два раза. В понедельник украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что электроснабжение завода уже восстановлено.

Магомедов в Facebook в понедельник напомнил, что накануне энергетикам удалось восстановить одну линию электроснабжения и "запитать" Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию.

"Что касается АКХЗ — мы все ещё в режиме консервации… Количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города. Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно чётко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырёх в условиях перманентных боевых действий- катастрофически мало", — написал директор предприятия.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.