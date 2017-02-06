В дома всех жителей Авдеевки вернули свет - ГСЧС

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Централизованное электроснабжение подано в дома всех жителей Авдеевки, однако без света остаются близлежащие села, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авдеевка осталась без электроснабжения 30 января из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрелов, и только в воскресенье вечером ремонтным бригадам удалось восстановить ЛЭП. ГСЧС сообщила утром в понедельник, что Авдеевка подключена к централизованному электроснабжению на 80%, оставшиеся 20% обещали в понедельник подключить.

"По состоянию на 11.30 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители города Авдеевка. Отсутствует электроснабжение в пяти населенных пунктах Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенные вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", — говорится в сообщении.

Также в городе начаты работы по восстановлению поврежденных зданий.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.