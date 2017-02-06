Спецкор: в Авдеевке электричество восстанавливают, а воды до сих пор нет

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Авдеевка понемногу приходит в себя после обстрелов. Сейчас в 80% домов есть свет, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в Twitter, что восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

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А председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что сегодня заработали все школы города, и на занятия пришли более 500 детей.

Подробнее о ситуации в Авдеевке сообщил спецкор Голоса Столицы Тимофей Львутин.

Какая ситуация в городе сейчас? Продолжаются обстрелы восточных окраин Авдеевки?

— Да, работа артиллерии слышна, бой под Авдеевкой еще продолжается. Но, как я понимаю по звуку, сам город не задет, то есть информации о том, что попал какой-либо снаряд в город, нет. Отмечу, что действительно есть уже везде электричество и отопление, а также даже уже есть интернет. Так что потихоньку Авдеевка восстанавливается. Отмечу, что в пунктах гуманитарной помощи не так много людей уже в связи с тем, что уже есть электричество, и, получается, отопление, и люди возвращаются в свои квартиры.

Удалось подключить те 20% домов, которые еще утром были без света?

— Местные жители говорят, что свет в каждой квартире есть, по крайней мере, те люди, с которыми я общался. Поэтому, да, я подтверждаю данную информацию.

Вода также есть в домах?

— Нет, воды до сих пор нет. Это единственный минус из коммунальных благ цивилизации, осталось только включить воду.

Каковы результаты обстрелов, много домов разрушено?

— По официальной информации более 150 домов требуют ремонта. В частности, замены окон, а также кое-где даже, где были прямые попадания снарядов, и заново буквально отстраивать стены требуется. Но, отметим такой момент, что ремонтные работы идут, и пока все еще каждое окно либо забито фанерой, либо заклеено клеенкой, очень мало окон, где есть непосредственная замена на стекло. Похоже, жители сами уже на собственные средства проводили ремонтные работы.

Украинские военные отвечают на обстрелы?

— Насколько я понимаю, и по собственному опыту я знаю, что такое работа исходящей артиллерии, я за сегодняшний день и за субботу, пока я был здесь, в Авдеевке, ни разу не слышал, чтобы работала исходящая артиллерия, то есть артиллерия со стороны украинских военных. То есть о каких-то непосредственно артиллерийских вооружениях речь не идет.

Гуманитарная помощь поставляется для жителей города?

— Да, сотрудники ГСЧС, в частности, сегодня около 10 часов утра снова привезли питьевую воду, потому что вода сейчас является самым главным ресурсом, недостающим ресурсом Авдеевки. Также выдавали хлеб. Что интересно, люди берут хлеб в любом абсолютно количестве, это никак не фиксируется. То есть один человек может взять две буханки хлеба, другой человек может взять 5 и 6 буханок хлеба, мотивируя это тем, что он берет для соседей, для каких-либо родственников или людей с ограниченными возможностями.

Что происходит в Донецке, в эфире "ГС" сообщил военный корреспондент Сергей Белоус.

"Особенно серьезных обстрелов по жилым районам уже не наблюдается, слава богу. Сейчас, конечно, жители сами окна, что могут, заклеивают. Там ведутся расчистки, где образовались какие-то завалы, ремонтные работы, вот в Киевском районе. Плюс за это время поступило более сотни вызовов от местных жителей к МЧС самопровозглашенной ДНР с просьбой их вывезти.

Их вывозят, как правило, на броневиках, чтобы в случае обстрела они не пострадали, вывозят в пункты временного размещения, либо к каким-то знакомым, — какой они указывают адрес, туда их и везут. То есть уже эвакуировано более сотни человек. В разных районах ситуация отличается. Например, в Киевском районе из-за боев могут пострадать и воздушные линии электропередач, как это было с шахтой имени Засядько.

Какие-то перебои происходят, отключения электричества. В центре, конечно же, все в порядке и все работает, но на окраинах периодически случается", — сообщил Сергей Белоус.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что, несмотря на условное затишье, в промзоне Авдеевки обстрелы не прекращаются.