Фотоитоги 6 февраля: Киев под снегом, юбилей Елизаветы II, бунт в Румынии

В Киеве снова выпал снег. И хотя до окончания календарной зимы еще чуть менее месяца, коммунальные службы оказались снова не готовы к обильному снегопаду. Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Для общественного транспорта в Киеве введен специальный режим движения.

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Королева Великобритании Елизавета II празднует 65-летие восхождения на трон. Елизавета стала первым британским монархом, который празднует "сапфировый" юбилей. В честь этого события в стране запланирован ряд торжественных мероприятий, среди которых — выступление оркестра Королевской артиллерии. Также 89 лошадей провезут по парку 6 пушек времен Первой мировой войны, а после состоится артиллерийский салют.

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В Румынии в течение нескольких дней подряд проходят масштабные протесты против принятия кабмином поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии. Самый крупный митинг состоялся в воскресенье, несмотря на то, что правительство пошло на уступки манифестантам и отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Воскресный протест пресса называет самым масштабным за последние 25 лет. Люди требуют отставки правительства.