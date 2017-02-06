наверх
06.02.201718:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 6 февраля: Киев под снегом, юбилей Елизаветы II, бунт в Румынии

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (318)

    (обновлено: )59
    Киев накрыл снегопад - уборка снега
    Мужчина за огромным сугробом снега смотрит на фрески Михайловского собора в Киеве
    Королева Елизавета II отмечает 65-ую годовщину вступления на престол. Королева Елизавета одета сапфировый комплект, подаренный ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году
    Праздничный залп в честь 45-ой годовщины вступления на престол Королевы Елизаветы II
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Пожар в культурном центре Кувейта
    Сартана после обстрелов - ремонтные работы
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр социальной политики Украины Андрей Рева, министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров во время совещания, посвященного выплате минимальной заработной платы.
    Удар Израиля по блокпосту ХАМАС
    Пожилая женщина в Авдеевке
    Сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки
    Киев накрыл снегопад - уборка снега
    Киев накрыл снегопад - уборка снега.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Мужчина за огромным сугробом снега смотрит на фрески Михайловского собора в Киеве
    Мужчина за огромным сугробом снега смотрит на фрески Михайловского собора в Киеве.
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Королева Елизавета II отмечает 65-ую годовщину вступления на престол. Королева Елизавета одета сапфировый комплект, подаренный ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году
    Королева Елизавета II отмечает 65-ую годовщину вступления на престол. Этот юбилей называется сапфировый. Королева Елизавета одета сапфировый комплект, подаренный ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году.
    REUTERS David Bailey
    Праздничный залп в честь 45-ой годовщины вступления на престол Королевы Елизаветы II
    Праздничный залп в честь 45-ой годовщины вступления на престол Королевы Елизаветы II.
    CHRIS J RATCLIFFE / AFP
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии.
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    Пожар в культурном центре Кувейта
    Пожар в культурном центре Кувейта.
    REUTERS Stephanie McGehee
    Сартана после обстрелов - ремонтные работы
    Сартана после обстрелов - ремонтные работы.
    Юрий Зинченко, facebook
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр социальной политики Украины Андрей Рева, министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров во время совещания, посвященного выплате минимальной заработной платы.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр социальной политики Украины Андрей Рева, министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров во время совещания, посвященного выплате минимальной заработной платы.
    УНИАН
    Удар Израиля по блокпосту ХАМАС
    Удар Израиля по блокпосту ХАМАС.
    MOHAMMED ABED / AFP
    Пожилая женщина в Авдеевке
    Пожилая женщина в Авдеевке.
    REUTERS Gleb Garanich
    Сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки
    Сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки.
    GENYA SAVILOV / AFP

    Рекомендуем

    Снег - лучшие фотожабыИ снова неожиданно выпал снег: лучшие фотожабы на непогоду в Киеве15:24 06.02.2017
    Крупнейшие за последние 25 лет протесты в истории РумынииКрупнейшие за последние 25 лет протесты в истории Румынии12:30 06.02.2017
    Снегопад в КиевеСнегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах09:40 06.02.2017
    Подрыв ледовых заторов на реках ЗакарпатьяПодрыв ледовых заторов на реках Закарпатья06:19 06.02.2017
    Модульный городок для жителей Авдеевки в ЗапорожьеМодульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье04:22 06.02.2017
    В Киеве на Петровке горел CitroenВ Киеве на Петровке горел Citroen01:44 06.02.2017
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в УкраинеАкция протеста работников Бурштынской ТЭС21:58 05.02.2017
    Украинская неделя моды в КиевеВ Киеве стартовал юбилейный Ukrainian Fashion Week18:26 05.02.2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 201713:56 05.02.2017
    Все фотоленты
    Киев накрыл снегопад - уборка снега.

    В Киеве снова выпал снег. И хотя до окончания календарной зимы еще чуть менее месяца, коммунальные службы оказались снова не готовы к обильному снегопаду. Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Для общественного транспорта в Киеве введен специальный режим движения.

    Смотрите также: Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

    Королева Великобритании Елизавета II празднует 65-летие восхождения на трон. Елизавета стала первым британским монархом, который празднует "сапфировый" юбилей. В честь этого события в стране запланирован ряд торжественных мероприятий, среди которых — выступление оркестра Королевской артиллерии. Также 89 лошадей провезут по парку 6 пушек времен Первой мировой войны, а после состоится артиллерийский салют.

    Читайте также: Украинскую экономику пока спасают деньги заробитчан

    В Румынии в течение нескольких дней подряд проходят масштабные протесты против принятия кабмином поправок в Уголовный кодекс и постановления об амнистии. Самый крупный митинг состоялся в воскресенье, несмотря на то, что правительство пошло на уступки манифестантам и отказалось от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Воскресный протест пресса называет самым масштабным за последние 25 лет. Люди требуют отставки правительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки