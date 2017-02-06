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    В понедельник в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта

    Тема:

    Зима. Последствия непогоды в Украине (303)

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    По сообщению пресс-службы Киевской городской государственной администрации, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен в связи с ожидаемыми сильными снегопадами.
    Киев в снегу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 6:00 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. КГГА напоминает, что в понедельник в Киеве ожидаются сильные снегопады.

    Дороги и тротуары Киева в снежную погоду
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Состояние киевских дорог и тротуаров во время снегопада

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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

    Кроме того, в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

    Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

    Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.

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