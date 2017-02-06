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    Общество

    Снегопад парализовал движение в пяти областях: действуют ограничения

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (69)

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    Согласно сообщению Национальной полиции, движение грузового транспорта ограничено в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Закарпатской областях. На Закарпатье также ограничено движение автотранспорта.
    Снегопад. Архивное фото
    ГУ ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Сильный снегопад привел к ограничению движения в пяти областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

    Битва со снегом на дорогах Киева
    УНИАН
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    Снегопад начался в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и продолжился в понедельник, из-за чего утром в городе образовались десятибалльные пробки, было много аварий. По информации Укргидрометцентра, в течение ночи количество осадков в Киеве составляло 11 миллиметров, прирост снежного покрова — 12 сантиметров. К вечеру понедельника количество осадков составит 4-6 миллиметра, прирост снега — 7-9 сантиметров.

    "В частности, движение грузового транспорта ограничено в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Закарпатской областях. Кроме того, в Закарпатской области также ограничено движение автотранспорта", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным полиции, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для стоянки транспорта.

    Движение на дорогах ограничено из-за снегопада и схода снегов на дороги (последнее наблюдается в Закарпатской области).

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