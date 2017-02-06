Снегопад парализовал движение в пяти областях: действуют ограничения

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Сильный снегопад привел к ограничению движения в пяти областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Снегопад начался в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и продолжился в понедельник, из-за чего утром в городе образовались десятибалльные пробки, было много аварий. По информации Укргидрометцентра, в течение ночи количество осадков в Киеве составляло 11 миллиметров, прирост снежного покрова — 12 сантиметров. К вечеру понедельника количество осадков составит 4-6 миллиметра, прирост снега — 7-9 сантиметров.

"В частности, движение грузового транспорта ограничено в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Закарпатской областях. Кроме того, в Закарпатской области также ограничено движение автотранспорта", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для стоянки транспорта.

Движение на дорогах ограничено из-за снегопада и схода снегов на дороги (последнее наблюдается в Закарпатской области).