наверх
06.02.201708:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киев парализовали 9-бальные пробки, на дорогах произошло уже 17 ДТП

    (обновлено: )4910
    Непогода практически парализовала движение на столичных дорогах. В городе с утра, как следует из данных Яндекс.Пробки, произошло уже 17 аварий. Также затруднено движение для въезжающих в Киев.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Киеве по состоянию на 8.40 понедельника ситуация с пробками составляет девять баллов, сообщается на портале Яндекс.Пробки.

    Как видно на карте, в городе произошло уже 17 ДТП.

    Скриншот
    Пробки в Киеве. Понедельник, 8.40

    На Южном и Гаванскому мосту скорость движения не превышает 5 км/час. Набережное шоссе движется не более 40 км/час. 

    ДТП в Киеве из-за гололеда
    Канал dtp.kiev.ua в Youtube
    Гололед в Киеве: авто на полном ходу врезалось в дерево

    Также утром в понедельник существенные проблемы возникли для въезжающих в город. Так, со стороны Житомира движение транспорта практически парализовано, на дороге из Броваров скорость не превышает 30 км/час, по Одесской трассе движение перекрыто.

    Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

    Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Гривна и доллары
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар