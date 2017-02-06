Киев парализовали 9-бальные пробки, на дорогах произошло уже 17 ДТП

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Киеве по состоянию на 8.40 понедельника ситуация с пробками составляет девять баллов, сообщается на портале Яндекс.Пробки.

Как видно на карте, в городе произошло уже 17 ДТП.

Скриншот Пробки в Киеве. Понедельник, 8.40

На Южном и Гаванскому мосту скорость движения не превышает 5 км/час. Набережное шоссе движется не более 40 км/час.

Также утром в понедельник существенные проблемы возникли для въезжающих в город. Так, со стороны Житомира движение транспорта практически парализовано, на дороге из Броваров скорость не превышает 30 км/час, по Одесской трассе движение перекрыто.

Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.