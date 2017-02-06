Снег в Киеве прекратится к вечеру, движение будет затрудненным - КГГА

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Снегопад затруднит движение транспорта в столице в понедельник, однако осадки, по прогнозам синоптиков, должны прекратиться ближе к вечеру, сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

"С ночи мы имеем снегопад и +5 см снежного покрова, к вечеру ожидается еще 5 см", — сказал Ткачук в эфире "112 Украина".

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Также Ткачук предупредил о затруднении движения транспорта в столице в связи с непогодой и работой коммунальной техники.

На данный момент в Киеве, по данным Яндекс.Пробки, ситуация с заторами оценивается в три балла.

Скриншот Яндекс.Пробки Ситуация на дорогах в Киеве

Напомним, с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Ранее сообщалось, что уже со вторника, 7 февраля, в Киеве сильно похолодает. В столице ожидается —13…-15°С ночью и до —10…-12 днем. А в среду, 8 февраля, температура снизится до 21 градуса мороза ночью и до 14 градусов мороза днем.