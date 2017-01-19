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    Сход лавины снега на отель в Италии: СМИ сообщили о "многих погибших"

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (79)

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    На месте схода снежной лавины в Италии 19 января 2017 года
    Ruptly TV/Youtube/Скриншот

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Наталия Шмакова. Спасатели, работающие в центральной итальянской области Абруццо, где накануне в горном массиве Гран-Сассо лавина снега накрыла отель с постояльцами, спасли двух человек, однако есть опасения, что в заваленной гостинице много погибших, передает телеканал RaiNews24 со ссылкой на спасателей.

    ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

    Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю только примерно в 4.30 (5.30 по киевскому времени).

    В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека.

    "Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

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