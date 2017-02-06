Гололед в Киеве: авто на полном ходу врезалось в дерево

Ранее сообщалось, что с 6.00 в понедельник в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и соблюдать следующих рекомендаций: по возможности, пользоваться общественным транспортом; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения; передвигаться с включенными габаритными огнями или противотуманными фонарями; с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам; стараться избегать рискованных маневров; воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.