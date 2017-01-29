В Киеве в результате масштабного ДТП перекрыт проспект Победы

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Движение по проспекту в сторону центра города перекрыто, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

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"Предварительно, причиной масштабной аварии стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки. На месте инцидента работает патрульная полиция и скорая помощь", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы

В аварии есть пострадавшие, но их точное число не известно.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП. Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей.