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    Киев

    В Киеве в результате масштабного ДТП перекрыт проспект Победы

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    Движение по проспекту Победы в сторону центра города перекрыто. Предварительно, причиной масштабной аварии стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки.
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Движение по проспекту в сторону центра города перекрыто, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

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    "Предварительно, причиной масштабной аварии стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки. На месте инцидента работает патрульная полиция и скорая помощь", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы

    В аварии есть пострадавшие, но их точное число не известно.

    Ранее сообщалось, что в Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП. Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей.

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