В Киеве водитель наехал на патрульную, оформлявшую ДТП

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП, сообщает "Эспрессо.ТВ".

"Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальш", — сообщает подробности издание.

espreso.tv ДТП в Киеве

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время водитель, виновник аварии, спит.

Ранее в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ.