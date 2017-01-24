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    Киев

    В Киеве водитель наехал на патрульную, оформлявшую ДТП

    (обновлено: )54
    Сообщается, что полицейские прибыли на ДТП и во время его оформления, когда сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части, в них на большой скорости Volkswagen Transporter.
    ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП, сообщает "Эспрессо.ТВ".

    "Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальш", — сообщает подробности издание.

    espreso.tv
    ДТП в Киеве

    Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

    Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время водитель, виновник аварии, спит.

    Ранее в Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащих ВСУ.

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