В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля полиции

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Драйзера вечером во вторник произошло ДТП с участием автомобиля полиции, передает dtp.kiev.ua.

"ДТП с участием полиции в Киеве на Драйзера. По словам полиции, они ехали на запрещающий сигнал с включенными маячками и сиреной. Ехали на вызов. Водитель Skoda выезжал на желтый. Сам водитель Skoda говорит, что ехал на зеленый", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пассажирка Skoda получила травму ноги.

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Напомним, в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.