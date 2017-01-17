наверх
17.01.201723:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля полиции

    (обновлено: )47
    СМИ сообщает, что по словам полиции, они ехали на запрещающий сигнал с включенными маячками и сиреной, поскольку ехали на вызов. В то же время, по их заверению, водитель Skoda выезжал на желтый. Сам водитель Skoda говорит, что ехал на зеленый.
    ДТП с участием автомобиля полиции в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Драйзера вечером во вторник произошло ДТП с участием автомобиля полиции, передает dtp.kiev.ua.

    "ДТП с участием полиции в Киеве на Драйзера. По словам полиции, они ехали на запрещающий сигнал с включенными маячками и сиреной. Ехали на вызов. Водитель Skoda выезжал на желтый. Сам водитель Skoda говорит, что ехал на зеленый", – говорится в сообщении.

    Как отмечается, пассажирка Skoda получила травму ноги.

    facebook.com/dtp.kiev.ua/
    ДТП с участием автомобиля полиции в Киеве

    Напомним, в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Флаг США
    Смена власти в США
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину