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ДТП на трассе под Саратовом: погибли 7 граждан стран СНГ

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Источник в экстренных службах региона сообщил, что "при ДТП на 547 километре федеральной автодороге Р 158 Нижний Новгород - Саратов с участием микроавтобуса и грузовика погибли 7 граждан СНГ".
ДТП под Саратовом
vzsar.ru

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В результате столкновения минивэна с грузовым автомобилем в Петровском районе Саратовской области погибли граждане стран СНГ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"При ДТП на 547 километре федеральной автодороге Р 158 Нижний Новгород — Саратов с участием микроавтобуса и грузовика погибли 7 граждан СНГ", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось о гибели семи человек при столкновении минивэна и грузового автомобиля под Саратовом. ДТП произошло в 1.30 в воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района.

Сообщалось, что личности погибших, а также все обстоятельства автокатастрофы устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. На место ДТП выезжал начальник регионального управления ГИБДД РФ.

НТВ
ДТП под Саратовом

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