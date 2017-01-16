КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. В Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель Skoda с пассажиркой ехали по ул. Владимирской от станции метро "Льва Толстого" в сторону ул. Б. Хмельницкого. Водитель Toyota двигался от пл. Победы в центр. В результате сильнейшего удара в левый бок автомобиль Skoda отбросило метров на 30 в ограждение бульвара, туда же вылетела и Toyota", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет, в результате чего и произошло смертельное ДТП.

Пассажирка Skoda, девушка 1991 года рождения, скончалась на месте. Водителя с переломом таза и политравмой госпитализировали в 17-ю больницу г. Киева.

Facebook dtp.kiev.ua В Киеве в результате ДТП на бульваре Тараса Шевченко погибла девушка

Водитель Toyota отделался ссадинами и ушибами.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Черновцы.