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    Киев

    В Киев придут дожди и мокрый снег

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    Завтра и послезавтра в столице изменится характер погоды: на смену сильным морозам придет мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о повышении температуры воздуха и скользких дорогах.
    Женщина под зонтом
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Утром в четверг в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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    thesun.co.uk
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    "По прогнозу синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем ​​2-4° мороза", — говорится в сообщении.

    В пятницу и субботу характер погоды изменится: будет выпадать снег, дождь.

    "На дорогах будет скользко; температура повысится ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла", — уточнили в администрации.

    Ранее в Украине наблюдалось снижение температуры воздуха.

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