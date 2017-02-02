В Киев придут дожди и мокрый снег

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Утром в четверг в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По прогнозу синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем ​​2-4° мороза", — говорится в сообщении.

В пятницу и субботу характер погоды изменится: будет выпадать снег, дождь.

"На дорогах будет скользко; температура повысится ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла", — уточнили в администрации.

Ранее в Украине наблюдалось снижение температуры воздуха.