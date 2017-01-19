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    Самолет застрял в снегу в аэропорту Японии - СМИ

    (обновлено: )133
    Как сообщается, инцидент произошел около полудня четверга. Прибывший рейсом из Акиты самолет Bombardier DHC-8 после приземления скатился с полосы и застрял в снегу.
    Снегопад в Японии
    Kyodo/via REUTERS

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Администрация японского аэропорта Новый Титосе на северном острове Хоккайдо временно закрыла одну из взлетно-посадочных полос после того, как один из самолетов съехал с трассы и застрял в снегу.

    Смотрите также: Сильный снегопад в Японии

    По данным телеканала NHK, инцидент произошел около полудня четверга. Прибывший рейсом из Акиты самолет Bombardier DHC-8 после приземления скатился с полосы и застрял в снегу.

    На борту находились 35 человек, никто из них не пострадал.

    Напомним, снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель.

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