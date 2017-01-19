Самолет застрял в снегу в аэропорту Японии - СМИ

Kyodo/via REUTERS

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Администрация японского аэропорта Новый Титосе на северном острове Хоккайдо временно закрыла одну из взлетно-посадочных полос после того, как один из самолетов съехал с трассы и застрял в снегу.

Смотрите также: Сильный снегопад в Японии

По данным телеканала NHK, инцидент произошел около полудня четверга. Прибывший рейсом из Акиты самолет Bombardier DHC-8 после приземления скатился с полосы и застрял в снегу.

На борту находились 35 человек, никто из них не пострадал.

Напомним, снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель.