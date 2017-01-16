Из Киева вывезли наибольшее количество снега за пять лет - спецкор

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Представители столичных властей пригласили журналистов обсудить насущные вопросы жизнедеятельности столицы. Чиновники обещали озвучить официальные позиции Киевской горгосадминистрации по всем вопросам, которые волнуют киевлян, — от состояния дорог до незаконной застройки.

Какие темы освещались на брифинге КГГА, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

"Александр Густелев, генеральный директор КП "Киевавтодор", сказал, что по состоянию на сегодня с улиц Киева вывезли уже 70 тыс тонн снега, и эту цифру сам Александр Густелев называет "безумным" показателем. Он утверждает, что за последние пять лет такое количество снега с улиц Киева не вывозили. Кроме того, по словам директора "Киевавтодора", в городе уже использовано 36 тыс тонн соли и 39 тыс тонн песчано-солевой смеси", — сообщил Ивасивка

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За минувшие сутки было вывезено почти 2 тысяч тонн снега. Предприятия "Киеватодора" работают в круглосуточном режиме.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.