наверх
16.01.201714:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.50+ 0.40
  • USD27.67+ 0.42
Рубрики
Ещё
    Киев

    Из Киева вывезли наибольшее количество снега за пять лет - спецкор

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (67)

    (обновлено: )11
    По словам директора "Киевавтодора", в городе уже использовано 36 тысяч тонн соли и 39 тысяч тонн песчано-солевой смеси. Об этом с брифинга в КГГА рассказал спецкор "ГС" Александр Ивасивка.
    Битва со снегом на дорогах Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Представители столичных властей пригласили журналистов обсудить насущные вопросы жизнедеятельности столицы. Чиновники обещали озвучить официальные позиции Киевской горгосадминистрации по всем вопросам, которые волнуют киевлян, — от состояния дорог до незаконной застройки.

    Снеговики Одессы
    Думская.net
    Снежный юмор одесситов: снеговики в виде ангелов, собак и роботов

    Какие темы освещались на брифинге КГГА, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    "Александр Густелев, генеральный директор КП "Киевавтодор", сказал, что по состоянию на сегодня с улиц Киева вывезли уже 70 тыс тонн снега, и эту цифру сам Александр Густелев называет "безумным" показателем. Он утверждает, что за последние пять лет такое количество снега с улиц Киева не вывозили. Кроме того, по словам директора "Киевавтодора", в городе уже использовано 36 тыс тонн соли и 39 тыс тонн песчано-солевой смеси", — сообщил Ивасивка

    Смотрите также: Кличко показал, как проверяет уборку улиц от снега в Киеве

    За минувшие сутки было вывезено почти 2 тысяч тонн снега. Предприятия "Киеватодора" работают в круглосуточном режиме.

    Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Протест в Олевске Житомирской области после ночной перестрелки
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Смена власти в США