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    Киев

    В Киеве снесли кинотеатр "Нивки"

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    Сообщается, что кинотеатр давно не функционировал и помещение его было закрытым, однако после разрушения здания существует риск и сноса зеленой зоны, так как на месте заведения планируют построить ТРЦ.
    Кинотеатр Нивки в Киеве
    Facebook Григория Мельничука

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Кинотеатр "Нивки" снесли в столице, сообщил член Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук.

    "Сейчас уже груда развалин. Давно стоял закрытый, особо не жалко — но есть риск потерять часть зеленой зоны — часть деревьев уже снесено", — написал Мельничук на своей странице в Facebook.

    Ранее сообщалось, что на месте кинотеатра построят торговый центр.

    Скриншот видео
    Снос кинотеатра "Нивки" в Киеве

    Напомним, в минувшем году в столице снесли еще один исторический особняк — знаменитый дом с ромашками на улице Златоустовской, 35.

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