В Киеве снесли кинотеатр "Нивки"

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Кинотеатр "Нивки" снесли в столице, сообщил член Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук.

"Сейчас уже груда развалин. Давно стоял закрытый, особо не жалко — но есть риск потерять часть зеленой зоны — часть деревьев уже снесено", — написал Мельничук на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на месте кинотеатра построят торговый центр.

Скриншот видео Снос кинотеатра "Нивки" в Киеве

Напомним, в минувшем году в столице снесли еще один исторический особняк — знаменитый дом с ромашками на улице Златоустовской, 35.