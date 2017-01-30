В Украину вернулись сильные морозы

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Температура в Украине вновь пошла на спад, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.
Во Львове в понедельник существенных осадков не будет, на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-востока, умеренный. Температура ночью —7..-9°, днем —1..-3°.
В Днепре 30 января будет морозно — 20°..22° мороза ночью и —12..-14° днем. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Одессе будет преобладать сухая и солнечная погода. На дорогах местами гололедица. Ветер с северо-востока, умеренный. Температура ночью —7..-9°, днем —3..-5°.
В Харькове в понедельник будет солнечно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью —21..-23°, днем —13..-15°.
В Карпатах 30 января существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью —12°..-14°, днем —1..-3°. Высота снежного покрова составляет: Славское 37 см, Плай 35 см, Межгорье 23 см, Рахов 30 см, Ивано-Франковск 1 см, Яремча 10 см, Пожежевская 15 см.
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На минувшей неделе в столице наблюдалась метель. Также температура воздуха поднималась до 0°.