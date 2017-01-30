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    Общество

    В Украину вернулись сильные морозы

    (обновлено: )99210
    Во Львове в понедельник температура ночью -7..-9°, днем -1..-3°, в Киеве - ночью 11-13°, днем 7-9° мороза. В Днепре 30 января будет морозно - 20°..22° мороза ночью и -12..-14° днем.
    Киевляне прячутся от мороза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Температура в Украине вновь пошла на спад, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

    Снег в Сахаре
    thesun.co.uk
    Снегопад в пустыне Сахара

    Так, в Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.

    Во Львове в понедельник существенных осадков не будет, на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-востока, умеренный. Температура ночью —7..-9°, днем —1..-3°.

    В Днепре 30 января будет морозно — 20°..22° мороза ночью и —12..-14° днем. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

    В Одессе будет преобладать сухая и солнечная погода. На дорогах местами гололедица. Ветер с северо-востока, умеренный. Температура ночью —7..-9°, днем —3..-5°.

    В Харькове в понедельник будет солнечно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью —21..-23°, днем —13..-15°.

    В Карпатах 30 января существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью —12°..-14°, днем —1..-3°. Высота снежного покрова составляет: Славское 37 см, Плай 35 см, Межгорье 23 см, Рахов 30 см, Ивано-Франковск 1 см, Яремча 10 см, Пожежевская 15 см.

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    На минувшей неделе в столице наблюдалась метель. Также температура воздуха поднималась до 0°.

    Ранее из столицы вывезли 70 тыс тонн снега.

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