Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 42%

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В связи с похолоданием отбор газа из хранилищ увеличен на 42%, данный режим является оптимальным и газа в ПХГ для страны хватит, сообщает в четверг пресс-служба "Укртрансгаза".

"Из-за снижения температуры в регионах Украины для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42%, до 78 миллионов кубометров в сутки. Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии. В противовес кремлевской пропаганде отмечаем, что российского "голубого топлива" в отечественных хранилищах нет", — говорится в сообщении.

По данным компании, по состоянию на утро четверга в подземных хранилищах Украины сохраняется 10,3 миллиарда кубометров газа, всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 миллиарда. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 12 января сказал, что Украина на конец февраля — начало марта выйдет на уровень 8 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 19 января сообщил журналистам, что Украина с 15 января нарастила темпы отбора газа из ПХГ более чем на 40% при запасах в объеме ниже 11 миллиардов кубометров, что вызывает опасения "Газпрома" относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ. Однако вице-премьер Украины Владимир Кистион до этого заявлял, что Украине хватит запасов газа до конца отопительного периода даже при низких температурах.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.