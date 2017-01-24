Землянский о росте цен на газ в Европе и рентабельности "Укргаздобычи"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Цены на газ для промышленности в феврале вырастут более чем на 20%. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза Украины".

Для потребителей, которые закупают газ в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц, цена увеличится более чем на полторы тысячи гривен — до примерно девяти тысяч гривен за тысячу кубометров (цена с налогом на добавленную стоимость). Для других покупателей цена вырастет на 21%, то есть до чуть более десяти тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС). В "Нафтогазе" говорят, что это подорожание связано с ростом цен на природный газ на европейском рынке.

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Произойдет ли повышение цен и для населения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Как повышение цен на газ на европейском рынке отразится на потребителях в Украине?

— Абсолютно была прогнозируемая тенденция роста цены на европейских рынках, поэтому говорить, что произошло что-то неожиданное, не приходится. Мы имели уже в начале января цену на газ порядка 240 евро на границе с Украиной со стороны Европы. Поскольку промышленный рынок реагирует на стоимость ресурса, который импортируется, то, соответственно, НАК и откорректировал цены на февраль месяц для промышленности. То есть, условно говоря, если мы будем исходить из логики рыночной цены, то для населения, с учетом той формулы, которая была прописана в постановлении Кабмина, цена должна была вырасти где-то приблизительно на те же позиции. Потому что цена на газ для населения тоже привязана к ценам на немецком хабе. И третий вывод: декларируя отказ от российского газа, как единственного источника, Украина попала в ситуацию, когда на те же 100% привязались к европейскому рынку, который в зимний период достаточно волатилен с точки зрения цен, особенно в сторону роста.

Повышение цены на газ более чем на 20% для промышленных потребителей насколько существенно?

— Это смертельно для экономики. Мы говорим о любой экономике, любой страны. Чем выше цена на энергоносители, тем, собственно, меньше оборотных средств остается у предприятия для своего развития. То есть они вынуждены отдавать это все в уплату за использование энергии. Соответственно, возрастает себестоимость, а доля использования газа может достигать 40% — как, например, в цементном производстве. И, соответственно, это отразится и на ценах на конечную продукцию уже непосредственно для украинских потребителей, с учетом того, что экспорт у нас оставляет желать лучшего, на ладан дышит. Естественно, украинские товары станут еще менее конкурентоспособны, чем было до повышения цен на газ.

Генерирующие тепло предприятия также попадают в список промышленных?

— Да, они туда попадают частично. Правительство говорило: давайте уходить от дифференцированного тарифа на производство тепла. То есть для населения отдельный тариф на газ, для промышленности — другой. По сути дела, мы вернулись к той ситуации, которая была перед началом так называемых реформ, а точнее повышения тарифов. То есть у нас опять идет дифференциация. Газ для производства тепла стоит 6879 гривен, газ для производства тепла для промышленности, соответственно, будет стоить уже порядка 9 тысяч в лучшем случае, это если теплокоммунэнерго работают по предоплате, но, как правило, работают по постоплате, то есть считаем уже 10 тысяч гривен. Это вызывает вопрос: был ли смысл вообще в тех действиях, которые проводили Кабмин и НАК "Нафтогаз" последние два года на рынке, когда мы пришли к тому, с чего начинали?

Для населения роста тарифов на газ не будет?

— Нет, на населении это пока никак не отразится. И более того, надо понимать, что реформа в частном секторе для населения свернута. Потому что цены устанавливаются административным постановлением Кабмина. Были заявления и со стороны Розенко, Ревы по поводу того, что цены для населения пересматриваться не будут. Соответственно, мы вернулись к административному регулированию цены. Тогда возникает вполне логичный вопрос: почему правительство не сделало второй шаг, не пересмотрело тарифы для населения в сторону снижения вместо того, чтобы увеличивать объемы субсидий, которые выплачиваются из бюджета.

У Украины есть добыча собственного газа. Что происходит с ценами на него?

— Можно порадоваться за украинских газодобытчиков, потому что цены "Нафтогаза" являются так называемым бенчмарком. Соответственно, газ, который добывается в Украине и реализуется промышленным потребителям, будет продан как раз вот по этим ценам. Государственная "Укргаздобыча" вполне отрапортует о росте доходов, потому что при таких ценах, о которых заявлено сегодня, рентабельность работы "Укргаздобычи" будет превышать 400% точно. Кто будет отказываться от бизнеса, где рентабельность выше 300%? Будут до последнего стоять, чтобы не пересматривать тарифы и сохранять их на прежнем уровне. То есть это крайне печальные новости, если резюмировать, и для украинской промышленности, и для украинских потребителей в целом, потому что все мы с вами пострадаем от подобного рода принятых решений.

А если цены на газ в Европе вновь упадут, в Украине произойдет аналогичный процесс?

— Это вопрос к НАК "Нафтогаз Украины": будет ли принято подобное решение, будут ли пересмотрены цены. Согласно правилам третьего энергопакета, цена должна быть откорректирована. Будет ли это происходить — покажет ближайшее время, когда НАК объявит цены если не на март, так на апрель точно. Там нужно ожидать снижения, но нужно понимать, что ближайшее время промышленности придется работать в тех условиях повышенных цен, что отразится на внутриэкономических процессах в Украине.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.