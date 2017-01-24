НАБУ: задержаны трое подозреваемых по "газовому делу" Онищенко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 24 января, задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргаздобыча" (100% принадлежат государству), сообщает пресс-служба НАБУ.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сообщается, что эти лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

На данный момент готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.