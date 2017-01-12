НАБУ втянуто в борьбу между Порошенко и Онищенко - Вакаров

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

НАБУ расследует причастность должностных лиц компании "Укргаздобыча" к хищению денег вместе с народным избранником Александром Онищенко. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По словам главы Бюро, речь идет о нескольких должностных лицах, которые способствовали тому, чтобы депутат мог наживаться на преступных сделках.

В июне 2016 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили схемы по хищению денег при добыче и продаже природного газа. По версии следствия, участие в этом принимала компания Александра Онищенко "Природные ресурсы", договоры с которой заключило государственное предприятие "Укргаздобыча". Обокрали при этом государство на три миллиарда гривен.

Подробнее заявление председателя НАБУ по газовым махинациям в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ще в червні 2016 року в НАБУ заявили про газову махінацію. Очевидно, що без чиновників з "Укргазвидобування" вона б не відбулася. На вашу думку, чи не задовго розслідується ця справа?

— Cама схематика угод про спільну діяльність державного підприємства "Укргазвидобування" сягає 2004 року. Тобто саме тоді були укладені перші угоди про спільну діяльність. За ними державна компанія укладала угоди з приватними компаніями, і газ, який видобувався, реалізовувався державним компаніям по одній ціні, а приватним компаніям — по іншій. І на цій схемі наживались. Можете уявити, що 2004 року було укладено близько восьми угод, але потім вони переукладались, тобто до цих оборудок причетні майже всі посадові особи, які керували країною і нафтогазовою галуззю з 2004 року.

Стосовно конкретного кримінального провадження, яким займається НАБУ, мені здається, що тут зі слона роблять муху, тому що всі ці схеми відомі, документи про них давно зібрані, передавались ці документи в прокуратуру, кримінальні провадження були в МВС. Тобто працівникам НАБУ просто слід було зібрати всі ці дані, оновити їх, безпосередньо опитавши і дослідивши матеріали, свідків, притягнути до буцегарні не тільки Онищенка і його людей, які з ним працювали, але, як мінімум, трьох-чотирьох нардепів, які до сьогоднішнього дня сидять в ВР. Тому це виглядає як піар, виглядає як те, що іде політична боротьба між діючим президентом і його партнером по бізнесу Онищенком, а НАБУ просто втягнуто, як квазіправоохоронний орган, у ці розбірки.

За словами глави НАБУ Артема Ситника, ця справа Онищенка – головна антикорупційна справа року за рівнем нанесених збитків. Що вам відомо про розслідування?

— Давайте спочатку про Ситника. Таке враження, що в США і в країнах заходу є Санта Клаус. У нас в Україні був Святий Миколай, а тепер у нас зявився пан Ситник. Тобто він перед Новим Роком, під час різдвяних свят ходить і розказує нам байки і казки. Єдина відмінність Ситника від персонажів міфічних полягає в тому, що ті хоча б роздають дітям подарунки, а пан Ситник баснями кормить. В квітні буде два роки, як створилось НАБУ.

НАБУ анонсують свої майбутні дії. Наскільки це правильно?

— Ситник розказує про те, що є злочинне угрупування, яке очолює Онищенко. Збитки державі біля трьох мільярдів він оцінює. Справу цю він оцінює в 82 мільярди. Він сиплеться словами – мільярд туди, три мільярди, 82 мільярди — якісь теоретичні, міфологічні, зібрані десь з небес цифри, це не конкретні докази, це не конкретні факти. Пан Ситник розказує міфи, а факти, які він розказує, він має і його підлеглі довести в суді, і лише в суді буде відомо суспільству, які збитки були нанесені працівниками Онищенка і його командою.

Стосовно прогнозів Ситника, ми, як суспільство, знаємо дві речі. Минулого року від НАБУ отримано в бюджет – нуль. Тобто коефіцієнт корисної дії працівниками НАБУ рівний нулю. На цей рік бюджет вже зараз затверджений, там більше 700 мільйонів доларів, і Ситник сказав: слава богу, що бюджет на 2017 рік прийнято. Тому що він радий, він задоволений тим, що країна вчергове дає йому 2/3 мільярда гривен, і якщо не буде і далі ефективної діяльності від НАБУ, від представницького органу, тобто квазіправоохоронного органу, то його просто треба помножити на нуль і ліквідувати, і не слухати більше казки цього Ситника.

Чи може держава повернути вкрадені гроші?

— Якщо брати світову практику і практику наших правоохоронних органів, то розслідування таких справ дуже важке. Практика говорить про те, що якщо ви спіймали корупціонера, оборудку, довели справу до суду, то далі судом укладається угода і корупціонер повертає кошти до бюджет або здає інших корупціонерів. Правильніше було б отримати докази від цього самого Онищенка, з ким він укладав угоди з "Укргазвидобування", хто був задіяний до цих угод, які члени фракцій чи партій, які знаходяться в парламенті, були задіяні до цього. Тоді суспільство отримало б притягнення до відповідальності посадових осіб "Укргазвидобування", так і по притягненню до відповідальності політиків, які займались цими оборудками, і з цих політиків, з їх бізнесу було б стягнуто гроші до бюджету. Тоді б суспільство отримало реальний результат діяльності НАБУ, а так – казки, байки. Украинское фото Явление Онищенко народу: жадность Порошенко и продажность политиков

А що відбувається з іншою справою Онищенка — щодо його заяв про корупцію у владі? Ця справа взагалі розслідується?

— Я думав, що 2016 рік – це був останній рік піару навколо корупції, але бачу, що вже за першу декаду січня ми чуємо голослівні заяви Ситника. Недавно виступав представник іншого антикорупційного органу — НАЗК — про те, що вони вже ось-ось розробили порядок перевірки Е-декларування, передали його в Мінюст, тобто ми говоримо знову про проекти. На мій суб’єктивний погляд, я не вбачаю жодного завершення кримінального розслідування і притягнення до відповідальності реальних корупціонерів. Я не кажу про голів сільських рад, маленьких міст і директорів шкіл. Я говорю про дійсно велику рибу, великих корупціонерів з числа президента, прем’єра, нардепів, віце–прем’єра.

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Ранее политический эксперт Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что если бы на то была политическая воля, то беглый народный депутат Александр Онищенко был бы давно задержан.

Также председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире "ГС" заявил, что именно Национальное антикоррупционное бюро вскрыло ключевую коррупционную схему "Укргаздобычи" и Александра Онищенко, а генпрокурор Юрий Луценко дал ему возможность сбежать.