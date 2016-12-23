Порошенко и Кононеко приезжали ночью в СБУ из-за допроса Онищенко - СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и замглавы фракции ББП Игорь Кононенко действительно приезжали в Службу безопасности Украины в ночь с 21 на 22 декабря, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в спецслужбах.

Информация о том, что Порошенко и Кононенко приезжали ночью в СБУ, появилась поздно вечером в среду.

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Как отмечается, визит напрямую был связан с предстоящим допросом беглого нардепа Александра Онищенко Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Накануне заместитель главы САП Владимир Кривенко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко.

Ранее народный депутат Александр Онищенко обвинил Администрацию президента Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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На заседании Верховной Рады 5 июля народные депутаты лишили Александра Онищенко депутатского иммунитета и дали согласие на его арест. Сам Онищенко покинул территорию Украины еще до голосования в парламенте за снятие с него депутатской неприкосновенности.

По данному делу задержаны 12 подозреваемых. Десяти подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.