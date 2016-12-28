Суд обязал НАБУ расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева обязал детективов Национального антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований данные о регистрации Александра Онищенка кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года за взятку, сообщил народный депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Согласно копии решения суда, которую опубликовал нардеп на своей странице в Facebook, НАБУ должен внести в Единый реестр досудебных расследования сведения об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), со стороны председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского и бывшего народного депутата Давида Жвании.

Напомним, ранее Онищенко заявил, что заплатил президенту Украины Петру Порошенку через Жванию за регистрацию ЦИК для участия в выборах. Куприй подал в НАБУ соответствующее заявление о совершении преступления, однако в агентстве в ЕРДР данные не внесли.