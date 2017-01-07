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НАБУ: в 2016 г было предотвращено хищение более 500 млн грн

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НАБУ назвало основные моменты своей деятельности в 2016 году: это "задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ".
Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
УНИАН Соколовская Инна

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.

Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
УНИАН Мусиенко Владислав
Ура, НАБУ! Ни один чиновник-взяточник-хапуга-барыга не пострадал

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Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Facebook.

"Основные моменты деятельности НАБУ на протяжении 2016 года: задержание одесского судьи-стрелка, "газовое дело А.Онищенко", "черная бухгалтерия" Партии регионов, задержанные на взятках сотрудники ГПУ…", — отмечается в сообщении.

"Продолжаем работать, чтобы положительные изменения стали необратимыми", — подчеркнули в НАБУ.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП "Укрзализныця" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок.
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